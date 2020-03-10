أحمد السقا يعلق على التنمر بمواطن أجنبي بسبب كورونا.. وغادة عبدالرزق: ما تتعبش نفسك

علق الفنان أحمد السقا على حالة التنمر التى تعرض لها شخص أجنبى بسبب فيروس كورونا، ونشر أحمد السقا صورة له عبر موقع التواصل الاجتماعى " إستجرام ".
وكتب أحمد السقا " دي مش اخلاقنا يا مصريين. حقك علينا ❤️ و يا ريت كل واحد يقف جنب واحد زي ده. لا للتنمر و لا للعنصرية. احنا اكبر و اجدع من كده بكثير. حقك علينا".
وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه وجاءت أبرز التعليقات كالآتى :
فعلا فعل مخجل فى حق المصريين - لا للعنصرية - حاجة تكسف
وعلقت الفنانة غادة عبدالرزق قائلة " احمد ماتتعبش نفسك احنا مش مؤهلين أصلا اننا نستحمل بعض واحنا عيانين؛ عايزهم يستحملوا راجل شكله صيني أو كوري أو ياباني كانهم كشفو عليه وعرفو أنه حامل لفيروس كورونا ويتعاملوا معاه؟.. انت اكيد بتحلم، دول بيشوفو العيال بيموتو بعض فى الشارع بالمطاوي وما بيوحشوش بينهم ".
وأعلن الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، ارتفاع إجمالي إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" إلى 59 حالة.
وكتب أحمد السقا " دي مش اخلاقنا يا مصريين. حقك علينا ❤️ و يا ريت كل واحد يقف جنب واحد زي ده. لا للتنمر و لا للعنصرية. احنا اكبر و اجدع من كده بكثير. حقك علينا".
وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه وجاءت أبرز التعليقات كالآتى :
فعلا فعل مخجل فى حق المصريين - لا للعنصرية - حاجة تكسف
وعلقت الفنانة غادة عبدالرزق قائلة " احمد ماتتعبش نفسك احنا مش مؤهلين أصلا اننا نستحمل بعض واحنا عيانين؛ عايزهم يستحملوا راجل شكله صيني أو كوري أو ياباني كانهم كشفو عليه وعرفو أنه حامل لفيروس كورونا ويتعاملوا معاه؟.. انت اكيد بتحلم، دول بيشوفو العيال بيموتو بعض فى الشارع بالمطاوي وما بيوحشوش بينهم ".
وأعلن الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، ارتفاع إجمالي إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" إلى 59 حالة.