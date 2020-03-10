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أخبار البلد

بيان عاجل من الخارجية المصرية بشأن استئناف الرحلات بين السعودية ومصر

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 02:02 ص
وزارة الخارجية المصرية
وزارة الخارجية المصرية
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محمد الصاحى
أصدرت وزراة الخارجية، بيانا، صباح اليوم الثلاثاء، توضح فيه تفاصيل ما أعلنته سفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة، حول استئناف رحلات شركات الطيران بين المملكة ومصر.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها: تود وزارة الخارجية التنويه بأنه فيما يتعلق بالبيان الذي أصدرته سفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة حول استئناف رحلات شركات الطيران بين المملكة ومصر لتمكين الزائرين من العودة إلى المملكة يومي ١٠ و١١ مارس الجاري، فإنه بالاستفسار من السلطات السعودية المعنية تم توضيح أن المقصود بذلك هو عودة المواطنين السعوديين فقط المتواجدين بمصر إلى المملكة العربية السعودية؛ والأمر لا يتعلق بالمواطنين المصريين.

وأعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم  الثلاثاء، استئناف حركة الطيران بين المملكة ومصر لـ48 سعة (اليوم وغدا) وفق الجداول المعتادة.

وقال حساب السفارة السعودية في القاهرة على تويتر:"تود سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية مصر العربية إحاطة المواطنين الكرام بأنه تم استئناف رحلات شركات الطيران بين المملكة ومصر بما فيها الخطوط السعودية ومصر للطيران وطيران ناس وغيرها من الشركات ليومي الثلاثاء والأربعاء 10 و11 مارس.

وأضافت السفارة في بيانها أن الرحلات مع مصر ستتم وفق الجداول المعتادة كي يتمكن الزائرين من العودة إلى السعودية.

وتابعت أن المواطنين يمكنهم التواصل مباشرة مع الشركات لترتيب سفرهم خلال هذين اليومين دون تكبد أي رسوم إضافية على تذاكر السفر الناجمة عن تغير الحجوزات.

وكانت المملكة العربية السعودية قد قررت تعليق السفر من وإلى 14 دولة من بينها مصر، كإجراء احترازي لتحجيم انتشار فيروس كورونا الجديد.

وكانت السعودية سجلت مساء الثلاثاء، 5 حالات إصابة بكورونا، وأوضحت وزارة الصحة السعودية أن  الحالة الخامسة لرجل مصري الجنسية وقادم من مصر.
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