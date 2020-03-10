بيان عاجل من الخارجية المصرية بشأن استئناف الرحلات بين السعودية ومصر

أصدرت وزراة الخارجية، بيانا، صباح اليوم الثلاثاء، توضح فيه تفاصيل ما أعلنته سفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة، حول استئناف رحلات شركات الطيران بين المملكة ومصر.





وقالت وزارة الخارجية في بيان لها: تود وزارة الخارجية التنويه بأنه فيما يتعلق بالبيان الذي أصدرته سفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة حول استئناف رحلات شركات الطيران بين المملكة ومصر لتمكين الزائرين من العودة إلى المملكة يومي ١٠ و١١ مارس الجاري، فإنه بالاستفسار من السلطات السعودية المعنية تم توضيح أن المقصود بذلك هو عودة المواطنين السعوديين فقط المتواجدين بمصر إلى المملكة العربية السعودية؛ والأمر لا يتعلق بالمواطنين المصريين.



