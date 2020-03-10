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فن

يسرا تحتفل بعيد ميلادها مع مهيرة عبد العزيز

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 03:09 ص
يسرا تحتفل بعيد ميلادها
يسرا تحتفل بعيد ميلادها مع مهيرة عبد العزيز
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سعيد فراج
نشرت الفنانة يسرا، عدة صور عبر تغريدة لها عبر حسابها الشخصي على تويتر، أظهرت الاحتفال بعيد ميلادها بصحبة الإعلامية الإماراتية مهيرة عبد العزيز، عبر برنامج "غدًا أجمل" على فضائية mbc 1. 

وعلقت يسرا، قائلة: "استمتعت جدا بلقائي مع المتميزة مهيرة عبد العزيز في برنامج #غدًا_أجمل .. بشكر من قلبي كل القائمين على البرنامج لاحتفالكم بعيد ميلادي .. أسعدتوني". 

من جهة أخرى تشارك يسرا في الموسم الرمضاني المُقبل بمسلسل "دهب عيرة" والذي تستكمل تصوير مشاهده خلال الفترة الحالية في عدة أماكن. 

مسلسل "دهب عيرة" إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويشارك فى بطولته إلى جانب يسرا كل من حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبرى، جومانا مراد، بيومى فؤاد، وخالد أنور، خالد سرحان، وهنادى مهنى وتيام مصطفى قمر وعدد آخر من الفنانين.


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