AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

آسر ياسين يستعد لاستقبال مولوده الثالث

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 04:31 ص
آسر ياسين مع زوجته
آسر ياسين مع زوجته
Advertisements
سعيد فراج
نشر الفنان آسر ياسين، صورة له عبر ستوري حسابه الشخصي عبر تطبيق انستجرام، ظهر فيها مع زوجته كنزي عبد الله، التي ظهرت عليها علامات الحمل بشكل واضح، وارتديا نفس التيشيرت حيث رسم عليه 3 أبناء، وهما يحتفلان مع الأسرة بالاستعداد لاستقبال المولود الثالث لهما. 

من جهة أخرى، انتهى الفنان آسر ياسين من تصوير مسلسل في كل اسبوع يوم جمعة، ونشر "آسر" صورة من كواليس المسلسل علي حسابه على Instagram" من خلال خاصية "story".

وعلق أسر ياسين علي الصورة قائلا: آخر يوم تصوير كل أسبوع يوم جمعة.

مسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة" من إخراج محمد شاكر خضير وتأليف إبراهيم عبد المجيد وسيناريو وحوار إياد إبراهيم وبطولة منة شلبي، آسر ياسين، سوسن بدر، عبد العزيز مخيون
آسر ياسين يستعد لاستقبال مولوده الثالث
آسر ياسين يستعد لاستقبال مولوده الثالث
آسر ياسين يستعد لاستقبال مولوده الثالث
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مسلسلات خارج رمضان تخطف الأنظار .. منة شلبى تنافس بـ فى كل أسبوع يوم جمعة .. ومملكة إبليس يعرض فى فبراير المقبل

دراما خارج السباق الرمضاني .. منافسة شرسة بين النجوم .. منة شلبي تخطف الأنظار بـ فى كل أسبوع يوم جمعة.. وبيت القبائل وختم النمر ينافسان بقوة

منة شلبي تقتحم منصات الإنترنت بمسلسلها "في كل أسبوع يوم جمعة"

منة شلبي تكشف عن صور جديدة من مسلسل في كل أسبوع يوم جمعة

صورة نادرة.. آسر ياسين طفلا برفقة والده

محمد حاتم ينتهي من تصوير "في كل أسبوع يوم جمعة"

ترشيحاتنا

دعاء الوضوء لـ صلاة الفجر من 11 كلمة تفتح لك أبواب الجنة الثمانية

الصدق والصراحة.. زكي فطين عبد الوهاب يثير الجدل من جديد حول عمرو دياب

الصحة: ارتفاع حالات الإصابة بـ كورونا إلى 59 حالة

حسن شاكوش: ميسي معجب بيَّا.. وأرغب في السفر إلى محمد صلاح

رفض الترشح في انتخابات الأهلي .. أحمد شوبير يكشف حقيقة تدخله في شئون القلعة الحمراء

بمكياج جذاب و شعر كيرلى ... شاهد أحدث ظهور لـ لينا أحمد الفيشاوى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ ميزات فاخرة.. تعرف على مواصفات تويوتا الجرانفيا الجديدة بعد الكشف عنها

أول صور مسربة لـ فورد برونكو سبورت 2021.. صور

بعد الكشف عنها.. تعرف على مواصفات تويوتا كورولا هايبرد الجديدة