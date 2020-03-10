آسر ياسين يستعد لاستقبال مولوده الثالث

نشر الفنان آسر ياسين، صورة له عبر ستوري حسابه الشخصي عبر تطبيق انستجرام، ظهر فيها مع زوجته كنزي عبد الله، التي ظهرت عليها علامات الحمل بشكل واضح، وارتديا نفس التيشيرت حيث رسم عليه 3 أبناء، وهما يحتفلان مع الأسرة بالا ستعداد لاستقبال المولود الثالث لهما.





من جهة أخرى، انتهى الفنان آسر ياسين من تصوير مسلسل في كل اسبوع يوم جمعة، ونشر "آسر" صورة من كواليس المسلسل علي حسابه على Instagram" من خلال خاصية "story".





وعلق أسر ياسين علي الصورة قائلا: آخر يوم تصوير كل أسبوع يوم جمعة.



