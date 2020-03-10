وزير النقل يكلف برفع تقارير يومية حول إجراءات التعقيم في المحطات والقطارات

طالب المهندس كامل الوزير، وزير النقل من هيئة السكة الحديد والمترو رفع تقارير يومية إليه عما نفذه المرفقان من إجراءات تطهير وتعقيم القطارات والمحطات والإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا، مع وضع وتنفيذ خطة لتقليل الزحام بالمحطات والقطارات.





وكانت شركة المترو وهيئة السكة الحديد أطلق كل منهما حملة موسعة لتطهير القطارات والمحطات وتعقيمها ضد فيروس كورونا، ضمن إجراءات وزارة النقل للمحافظة على القطارات والمحطات نظيفة دائما ضد فيروس كورونا، حيث يقوم بتنفيذ الحملة عمال النظافة بالمترو والسكة الحديد في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة الفيروس.





ويقوم عمال النظافة بالسكة الحديد بتطهير وتعقيم القطارات ودورات المياه بها خصوصا القطارات العادية ضمن إجراءات الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كرونا، كما لجأ المرفقين إلى تعليق ملصقات في المحطات والقطار للتوعية بالفيروس وأعراضه وكيفية التصرف في حالة شعور الراكب بأعراض محتملة للفيروس.





وذكر في المنشورات التي تم لصقها بالمحطات والقطارات أن الحالات المشتبه في إصابتها هى أي شخص يعاني من ارتفاع درجة الحرارة حتى 38 درجة مئوية فأكثر بجانب وجود كحة، أو أي مخالط لحالة مؤكدة لفيروس كورونا المستجد أو أحد العاملين أو المترددين على أماكن تقديم الرعاية الصحية التي تم الإبلاغ عن وجود حالات إصابة مؤكدة بها أو أي مريض كان محجوز بالمستشفى وله تاريخ سفر أو إقامة بدولة الصين.