حمدي بتشان يدعم شيرين عبد الوهاب: صوتها استثنائي والجمهور في انتظار عودتها

أعرب الفنان حمدي بتشان، عن تقديره الكبير للفنانة شيرين عبد الوهاب، مؤكدًا إيمانه بموهبتها وصوتها المميز، مشيرًا إلى أنها قادرة على العودة بقوة خلال الفترة المقبلة.

رسالة دعم لشيرين

ووجّه بتشان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج “تفاصيل” المذاع عبر قناة صدى البلد 2، رسالة دعم لشيرين، متمنيًا لها دوام النجاح، مؤكدًا أن جمهورها في مصر والوطن العربي ينتظر أعمالها الجديدة بشغف.

مكانتها الفنية الكبيرة

وأضاف أن شيرين تُعد واحدة من أبرز الأصوات في الساحة الغنائية، لما تتمتع به من إحساس مميز وقدرة على الوصول إلى الجمهور، مشددًا على أن مكانتها الفنية الكبيرة تجعل عودتها محط اهتمام واسع.

محبة الجمهور الكبيرة لشيرين

من جانبها، أشادت الإعلامية نهال طايل بمحبة الجمهور الكبيرة لشيرين عبد الوهاب، معربة عن أملها في أن تشهد المرحلة المقبلة عودة قوية تليق بتاريخها الفني.