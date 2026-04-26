التطوير العقاري: ثروات المصريين تتركز بشكل كبير في العقار

قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، إن التمويل العقاري هو "حلقة الوصل الغائبة" في السوق المصري، مؤكداً أن ثروات المصريين تتركز بشكل كبير في العقار.

وطالب المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، النائب طارق شكري النائب رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سالم، مقدم برنامج كلمة أخيرة، المذاع عبر قناة أون، مساء اليوم الأحد، بضرورة إطلاق مبادرات تمويلية بفائدة منخفضة تستهدف الطبقة المتوسطة، لربط العرض بالطلب الحقيقي وتنشيط حركة البيع والشراء للأفراد.

وشدد المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، على أن العقار المصري يظل الوعاء الاستثماري الأعلى ربحية على مدار العقود الماضية.

واضاف أن خريطة مشروعات الإسكان في مصر ترتكز على 4 أنواع رئيسية، أولها الإسكان الاجتماعي وذلك عبر دعم شامل للفئات الأكثر احتياجاً، حيث تتصدر مشروعات الإسكان الاجتماعي جهود الدولة، حيث تقدم دعماً متكاملاً يشمل تخصيص الأراضي مجاناً، وتوصيل المرافق على نفقة الدولة.

تابع أن بجانب برامج تمويل عقاري تصل إلى 20 عاماً بفائدة مدعومة، بما يضمن توفير وحدات سكنية حديثة بأسعار مناسبة.