AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أحلى سيفا في الدنيا.. نجلاء بدر تهنئ يسرا بعيد ميلادها

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 05:30 ص
نجلاء بدر ويسرا
نجلاء بدر ويسرا
Advertisements
سيد احمد
هنأت الفنانة نجلاء بدر الفنانة يسرا بعيد ميلادها ونشرت صورا لها معها وفيديو لها عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام ".

وعلقت نجلاء بدر قائلة " Happy birthday.. احلى سيفا او يسرا في الدنيا كلها ..بحبك ".

ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر إنستجرام، وجاءت التعليقات كالآتى :

كل سنة وهى طيبة - قمرات - الحلوين 

يذكر أن عددا من الجمهور اتهموا الفنانة يسرا بمهاجمتها الفنان محمد رمضان، وذلك عندما قالت :"اذا لم يقدر الناس عملك ولا يرونك اسطورة .. لن تصبح اسطورة مطلقًا"، خلال جلسة تصوير لإحدى المجلات الكبرى.

Advertisements

ترشيحاتنا

رئاسة الوزراء تكشف حقيقة تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات.. فيديو

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 10-3-2020 والقنوات الناقلة

أحمد السقا يعلق على التنمر بمواطن أجنبي بسبب كورونا.. وغادة عبدالرزق: ما تتعبش نفسك

بعد الرحيل عن الأهلي | نجم الزمالك يكشف كواليس صعوده إلى الفريق الأول

بيان عاجل من الخارجية المصرية بشأن استئناف الرحلات بين السعودية ومصر

محمد الشناوي يكشف حقيقة الرحيل عن الأهلي وتلقى عروض أوروبية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد بلوفر حماقى الممزق.. نجوم رجال أثاروا الجدل بملابس غريبة

بـ ميزات فاخرة.. تعرف على مواصفات تويوتا الجرانفيا الجديدة بعد الكشف عنها

أول صور مسربة لـ فورد برونكو سبورت 2021.. صور