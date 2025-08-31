مرض معدٍ.. تفاصيل وطرق الإصابة بالجدري المائي وتأثيره على الكبار

انتشرت الفترة الماضية العديد من الأمراض المعدية بين الأطفال والكبار، ومن ضمنهم الجدري المائي الذي يصيب الأطفال والكبار أيضا، ولكن مع اختلاف قوته وشدة تأثيره.

الجدري المائي

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشئون الصحية، أن الجدري المائي هو مرض معروف وأكثر انتشارا وسط الأطفال والتلاميذ في المدارس، موضحا أنه مرض معدٍ ويؤدي لأعراض سخونية وأعراض برد في الأول وأكثر علامة مميزة له طفح جلدي.

انتشار العدوى بين الصغار والكبار

واستكمل محمد عوض تاج الدين: “مرض الجدري المائي ينتشر بالعدوى، لكن مفيش رصد لحالات أكثر من المعتاد وطالما حصل سخونية وبدأت الأعراض حتى لو برد عادي المفروض الحالات دي بتبقى معدية وتحصل على إجازة وتظل بالمنزل، مفيدا بأنه لم يتم رصد أي حالات إصابة بالجدري المائي بغير المعتاد”.

الفرق بين الجدري والجدري المائي

قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، إن هناك فرقا بين الجدري والجدري المائي، فالجدري المائي عبارة عن عدوى تتسبب في حدوث طفح جلدي وبثور بها مياه، ويتم علاجه، ولكن بعض الأطفال المصابين بضعف المناعة يؤثر عليهم بالسلب.

مخاطر الجدري المائي

الجدري المائي لدى الأطفال المصابين بضعف المناعة يؤدي إلى حدوث التهاب في الأغشية المخاطية بالمخ، ما يؤدي إلى حدوث الوفاة لبعضهم، ولذلك المرض أصبح أكثر خطورة.