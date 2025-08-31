قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رسميا.. أيمن الرمادي مدير فنيا للبنك الأهلي.. وعبد الواحد السيد مديرا للكرة
وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن اغتيال أبو عبيدة الناطق الرسمي باسم القسام
وزير الإنتاج الحربي يتفقد مصنع 100 الحربي.. ويؤكد: توطين صناعة الصلب المدرع إنجاز تاريخي
حكم قول زارنا النبي للضيف.. علي جمعة يجيب
آخر ظهور لـ حمادة هلال قبل سرقة فيلته
مقرر أممي: ما يحدث في غزة جزء من استراتيجية للفصل العنصري والإبادة الجماعية
حركة فتح تهاجم قرار الخارجية الأمريكية بمنع إصدار تأشيرات سفر لأعضاء الوفد الفلسطيني
القمح سلاح استراتيجي.. نواب يحذرون من الاعتماد على الخارج ويدعون لدعم الفلاح
تصعيد إسرائيلي ينذر بكارثة إنسانية وتهجير واسع لمليون فلسطيني| وخبير يوضح
شروط ومعايير استحقاق معاش تكافل وكرامة 2025
ننتظر نتائج العملية.. نتنياهو يتحدث للمرة الأولى عن محاولة اغتيال أبو عبيدة
حركة فتح: واشنطن تُقصي صوت فلسطين في لحظة تاريخية حساسة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الطيران الإسرائيلي يقصف النبطية بعنف..أكثر من 10 غارات على الشقيف

إسراء صبري

قال أحمد سنجاب، مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت، إن الطيران الحربي الإسرائيلي شن، صباح اليوم، سلسلة من الغارات الجوية العنيفة على منطقة الشقيف في مدينة النبطية جنوبي لبنان، وسط تصعيد مستمر في الهجمات التي تستهدف الجنوب اللبناني.

وأوضح سنجاب، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الضربات الجوية تم تنفيذها على موجتين متتاليتين، وشملت أكثر من 10 غارات، تركزت جميعها على منطقة الشقيف، التي يعتقد جيش الاحتلال الإسرائيلي أنها تحتوي على بنى تحتية تحت الأرض، ربما تابعة لحزب الله أو لفصائل مسلحة أخرى.

وأكد أن الاحتلال استخدم قنابل شديدة الانفجار وأخرى ارتجاجية خلال هذه الضربات، حيث سُمع دويها في مناطق متفرقة من جنوب لبنان، ما أثار حالة من القلق والهلع في صفوف السكان المحليين.

استمرار الاعتداءات.. واستهداف جديد لميفدون

إلى جانب غارات الشقيف، كشف «المراسل» أن طائرة مسيّرة إسرائيلية أطلقت صاروخًا على بلدة ميفدون، في حادث منفصل ضمن الاعتداءات المتكررة على القرى الجنوبية اللبنانية.

وأشار إلى أن هذه التطورات تأتي في سياق تصعيد ميداني متواصل من قبل الاحتلال الإسرائيلي، الذي كثف من عملياته الجوية والاستطلاعية خلال الأيام الماضية، رغم استمرار الحديث عن مبادرات دولية لخفض التصعيد.

الطيران الحربي الإسرائيلي بيروت لبنان

