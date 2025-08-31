الطيران الإسرائيلي يقصف النبطية بعنف..أكثر من 10 غارات على الشقيف

قال أحمد سنجاب، مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت، إن الطيران الحربي الإسرائيلي شن، صباح اليوم، سلسلة من الغارات الجوية العنيفة على منطقة الشقيف في مدينة النبطية جنوبي لبنان، وسط تصعيد مستمر في الهجمات التي تستهدف الجنوب اللبناني.

وأوضح سنجاب، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الضربات الجوية تم تنفيذها على موجتين متتاليتين، وشملت أكثر من 10 غارات، تركزت جميعها على منطقة الشقيف، التي يعتقد جيش الاحتلال الإسرائيلي أنها تحتوي على بنى تحتية تحت الأرض، ربما تابعة لحزب الله أو لفصائل مسلحة أخرى.

وأكد أن الاحتلال استخدم قنابل شديدة الانفجار وأخرى ارتجاجية خلال هذه الضربات، حيث سُمع دويها في مناطق متفرقة من جنوب لبنان، ما أثار حالة من القلق والهلع في صفوف السكان المحليين.

استمرار الاعتداءات.. واستهداف جديد لميفدون

إلى جانب غارات الشقيف، كشف «المراسل» أن طائرة مسيّرة إسرائيلية أطلقت صاروخًا على بلدة ميفدون، في حادث منفصل ضمن الاعتداءات المتكررة على القرى الجنوبية اللبنانية.

وأشار إلى أن هذه التطورات تأتي في سياق تصعيد ميداني متواصل من قبل الاحتلال الإسرائيلي، الذي كثف من عملياته الجوية والاستطلاعية خلال الأيام الماضية، رغم استمرار الحديث عن مبادرات دولية لخفض التصعيد.