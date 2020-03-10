تقرير: كورونا ينتشر في 100 دولة حول العالم

أعلنت 100 دولة حول العالم عن ظهور إصابات بفيروس كورونا المستجد ، حسبما أفادت وكالة "تاس" الروسية، بناء على معلوماتها الخاصة بتفشي الفيروس عبر العالم.





وذكرت الوكالة أن سلطنة بروناي أعلنت مؤخرا عن إصابة شخص بمرض كورونا.





وفي الوقت الحالي، تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي بدأ انتشاره من مدينة ووهان الصينية، أواخر ديسمبر الماضي، 111360 شخصا، وتعافى منه قرابة 62400 شخص، فيما اقتربت حصيلة ضحاياه من 3900.





وأجرى الرئيس الصيني، شي جين بينج، لأول مرة، زيارة إلى مدينة ووهان، بؤرة فيروس كورونا المستجد.





وكان الرئيس الصيني أكد، أن أزمة فيروس كورونا في الصين ما زالت خطيرة ومعقدة.





وأضاف الرئيس الصيني، في تصريحات صحفية له، أن جهود السيطرة على فيروس كورونا وصلت إلى مرحلة حاسمة.