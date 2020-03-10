البيت الأبيض يكشف حقيقة إصابة ترامب بفيروس كورونا

نفى البيت الأبيض، خضوع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأي اختبار للكشف عن فيروس كورونا، "كوفيد 19"، وذلك عقب التقارير التي أشارت إلى إصابته بالفيروس.





وقالت المتحدثة باسم البيت الابيض، ستيفاني غريشام إن ترامب في صحة ممتازة، ولم يتواصل عن قرب أو بشكل مطول مع أي شخص مصاب، وفق ما نقلته الإذاعة البريطانية "بي بي سي".





وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المحتمل أن يكون أصيب بعدوى فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19".





ونوهت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية أن 2 من أعضاء الكونجرس الأمريكي الذين كانوا على اتصال وثيق مؤخرا بالرئيس ترامب، دخلا في عزل صحي ذاتي، بعد التعامل مع شخص مصاب بفيروس كورونا.





وأعلن" دوج كولينز" النائب عن ولاية جورجيا، والذي صافح ترامب يوم الجمعة، و"مات جايتز"، عن فلوريدا، اللذان كانا على متن طائرة ترامب الرئاسية واستقلا سيارته، اليوم الإثنين، أنهما قررا البقاء في المنزل في مقاطعتيهما بعد إبلاغهما بأنهما كانا على اتصال مع شخص في مؤتمر العمل السياسي المحافظ، والذي نقل في وقت لاحق إلى المستشفى بداعي الإصابة بفيروس كورونا.





وفي الوقت نفسه، اعترف مات شلاب، رئيس الاتحاد الأمريكي المحافظ ، أيضًا بأنه تفاعل مع هذا الفرد في المؤتمر، والذي ثبت أنه مصاب بالفيروس وظهر إلى جانب ترامب في اليوم الأخير من المؤتمر، حيث شوهدا وهما يتصافحان.





انضم كولينز - الذي يترشح لعضوية مجلس الشيوخ في جورجيا والعضو البارز في اللجنة القضائية بمجلس النواب حتى 12 مارس - إلى ترامب في زيارته لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في أتلانتا يوم الجمعة.





وانعقد مؤتمر العمل السياسي المحافظ CPAC في الفترة من 24 إلى 27 فبراير.





حضر كولينز أيضًا اجتماعًا في البيت الأبيض يوم الثلاثاء الماضي مع ترامب والعديد من المشرعين من الحزب الجمهوري، حيث ناقشوا مجموعة من أحكام المراقبة المنتهية الصلاحية.





وقال كولينز بعد الإعلان عن إصابة الشخص المذكور بكورونا:"على الرغم من أنني أشعر بصحة تامة ولا أشعر بأية أعراض، فقد قررت الانعزال في الحجر الصحي الذاتي في منزلي طوال فترة الـ 14 يومًا من باب الحذر الزائد".





وأضاف "سوف أتابع توصيات طبيب المنزل وسيقدم مكتبي تحديثات حسب الحاجة".





تم اختبار جايتز ـ الذي كان يرتدي قناعًا للغاز في مبنى مجلس النواب الأسبوع الماضي أثناء التصويت على حزمة تمويل لفيروس كورونا ـ وسيظل تحت الحجر الصحي حتى ظهور نتيجة الاختبار.