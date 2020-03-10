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أخبار البلد

اللواء عباس كامل يؤكد لنائب رئيس مجلس السيادة السوداني دعم مصر السلطة الانتقالية

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 09:20 ص
رئيس جهاز المخابرات
رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء عباس كامل
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أ ش أ
 التقى رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء عباس كامل، في الخرطوم مع النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي)، حيث نقل له تحيات رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا دعم مصر التام للسلطة الانتقالية في السودان، والحرص على المساعدة في تلبية طموحات شعبه.

وأكد اللواء عباس كامل، للفريق محمد حمدان دقلو تضامن مصر، حكومة وشعبا، مع الشعب السوداني الشقيق، في مواجهة الإرهاب، وبحث عددا من القضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وتأتي زيارة الوزير عباس كامل إلى السودان كأول رسالة تضامن مع الشعب السوداني وقيادته في مواجهة الإرهاب عقب الحادث الإرهابي الذي تعرض له رئيس الوزراء السوداني.

كما عقد الوزير عباس كامل جلسة مباحثات مع كل من الفريق أول محمد حمدان دقلو، ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدون، والفريق جمال عبد المجيد، رئيس المخابرات العامة السودانية، وعدد من المسئولين السودانيين.

وكان اللواء عباس كامل وصل أمس، الاثنين، إلى الخرطوم على رأس وفد أمني رفيع المستوى، والتقى رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.
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