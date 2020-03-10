الصحة العالمية: فيروس كورونا يستقر على المنسوجات والأقمشة لمدة 9 ساعات..فيديو

قالت الإعلامية داليا أيمن، إنه يجب تناول الطعام فى المنزل فى تلك الفترة خوفًا من انتقال فيروس كورونا، لافتة إلى أن منظمة الصحة العالمية نصحت بضرورة تناول الطعام الصحى والغنى بالخضروات، وشرب السوائل الدافئة باستمرار.





وأشارت الإعلامية داليا أيمن، خلال برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إلى أن منظمة الصحة صرحت بأن قطر خلية فيروس كورونا كبير بحيث أن أى نوع من الكمامات يفى بطريقة مباشر للوقاية من الفيروس وتمنعه.





وأضافت أن الفيروس يستقر على المنسوجات والاقمشة لمدة 9 ساعات، مؤكدة أن تعرض الملابس للشمس لمدة ساعتين على الاقل يفى بقتل الفيروس، كما نصحت بضرورة غسل الملابس باستمرار بعد كل مرة.





وتابعت ان الشمس ساطعة فى مصر بانتظام مما يجعل سبل الوقاية من فيروس كورونا سهلة، مؤكدة أنه يجب اتباع توصيات منظمة الصحة العالمية للوقاية من فيروس كورونا.





ونصحت منظمة الصحة العالمية بضرورة غسل اليدين جيدا، فبإمكان الصابون قتل الفيروسات، وتغطية الفم والأنف عند العطس أو السعال وغسل اليدين بعدها لمنع انتشار الفيروس، وتجنب لمس العينين والأنف والفم حال ملامسة اليد لسطح يُرجح وجود الفيروس عليه، إذ يمكن أن ينتقل الفيروس إلى الجسم بهذه الطريقة، ولا تقترب من المصابين بالسعال أو العطس أو الحمى، إذ يمكن أن ينشروا جسيمات صغيرة تحتوى على الفيروس في الهواء. ويُفضل الابتعاد عنهم لمسافة متر واحد.







