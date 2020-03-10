15 صورة لــ سد النهضة .. شاهد أحدث ما تم في عملية البناء

وجاءت نتائج الجولة في مجملها إيجابية حيث عبر الملوك والأمراء والرؤساء العرب عند دعمهم الكامل لــ مصر في مفاوضاتوهو ما ثمنه الرئيس السيسي في رسائله إليهم حيث أكد وزراء الخارجية العرب خلال اجتماع بجامعة الدول العربية، الأسبوع الماضي، عن كامل مسادنتهم للقاهرة في حقها في الحفاظ على حقوقها المائية والأمن القومي المصري.

دعم سعودي

والتقى وزير الخارجية سامح شكري، أمس الاثنين، بنظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود ، المُكلَف باستلام رسالة الرئيس عبد الفتاح ‪السيسي إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.





وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن شكري استهل اللقاء بنقل تحيات الرئيس السيسي إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين؛ وقام بتسليم نظيره الوزير السعودي الرسالة الموجهة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بشأن الموقف الحالي من قضية سد النهضة وآخر المستجدات المتعلقة بمسار المفاوضات، مُعربًا عن الأمل في مواصلة المملكة دعمها وتضامنها مع الموقف المصري.





وأوضح المتحدث أن وزير الخارجية السعودي أعرب من جانبه عن دعم المملكة لمصر مؤكدًا على مساندة السعودية لما يحفظ الأمن القومي المصري.





تشاور عربي





كما استقبل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، أمس الاثنين، وزير الخارجية سامح شكري، وذلك في إطار الجولة التي يقوم بها وزير الخارجية لعدد من الدول العربية الشقيقة.

وصرح المُستشار أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري استهل اللقاء بنقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أخيه صاحب السمو، وقام بتسليمه رسالة من الرئيس السيسي بشأن آخر المستجدات المتعلقة بمسار مفاوضات سد النهضة، مُعربًا عن تقدير مصر لموقف الكويت خلال الاجتماع الوزاري الأخير لمجلس جامعة الدول العربية والذي دعمت خلاله صدور القرار العربي الخاص بالتضامن مع الموقف المصري من قضية سد النهضة. كما أعرب وزير الخارجية أيضًا عن تقدير مصر قيادة وحكومة وشعبًا لمواقف أمير ودولة الكويت الداعمة لمصر خلال السنوات الأخيرة، مؤكدًا اعتزاز مصر الكامل بالروابط الوثيقة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين.



وأوضح حافظ أن صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد أعرب عن وقوف الكويت مع مصر في كل ما يصون المصالح المصرية ويحفظ حقوقها وأمنها المائي، بما في ذلك دعم بلاده لمصر في ملف سد النهضة، كما طلب سموه نقل تحياته إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي مُثمنًا على التنسيق والتشاور القائم بين البلدين على كافة المستويات، وبما يعكس أواصر العلاقات المتميزة والأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين.



