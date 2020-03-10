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فن

علاقة جديدة.. بن أفليك يقضي إجازة مع هذه الممثلة.."صور"

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 12:52 م
بن افليك و آنا دي
بن افليك و آنا دي أرماس
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شروق ابراهيم
رصدت عدسات مصوري الباباراتزي صورًا للنجم بن افليك مع الممثلة الكوبية آنا دي أرماس خلال تواجدهما في مطار كوستاريكا الدولي بعد قضائهما عطلة سويًا في كوبا. 

وانتشرت صورة لـ بن أفليك مع آنا دي ارماس التي تبلغ من العمر 31 عامًا أثناء وجودهما في أحد المطاعم الشهيرة في كوبا، وسط شائعات حول ارتباطهما. 

ومنذ عدة أسابيع، انتهى بن افليك الذي يبلغ من العمر 47 عامًا من تصوير فيلمه الجديد Deep Water مع آنا دي ارماس. 

وكان بن افليك قام بجولة عالمية للترويج لفيلمه الجديد The Way Back المقرر طرحه الجمعة المقبلة. 

يشار إلى أن بن أفليك كان متزوجا من الممثلة الأمريكية جينيفر جارنر وانفصل عنها بعد 10 سنوات إنجاب 3 أطفال ثم ارتبط بمنتجة برنامج Saturday night live  ليندسي شوكس.
علاقة جديدة.. بن أفليك يقضي إجازة مع هذه الممثلة.."صور"
علاقة جديدة.. بن أفليك يقضي إجازة مع هذه الممثلة.."صور"
علاقة جديدة.. بن أفليك يقضي إجازة مع هذه الممثلة.."صور"
علاقة جديدة.. بن أفليك يقضي إجازة مع هذه الممثلة.."صور"
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