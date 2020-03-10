الدم بقى مياه.. عامل يذبح عمه ويسرق 15 ألف جنيه فى الشرقية.. تفاصيل

أصدرت نيابة أبو حماد ، اليوم ، قرارًا بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بذبح عمه داخل منزله بقرية "منشأة العباسة" التابعة لدائرة مركز أبو حماد.

تلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا بالعثور على "صبحي ف" 70 سنة، موظف بالأوقاف بالمعاش، مقتولًا داخل منزلة بقرية "منشأة العباسة" التابعة لدائرة مركز أبوحماد.

تم تشكيل فريق بحث علي علي مستوي بالتنسيق بين رجال مباحث المركز ورجال الأمن العام والبحث الجنائي وتبين العثور على جثة المجني عليه بها جرح ذبحي في الرقبة من الخلف.

وتبين من التحريات الأولية، أن المجني عليه يُقيم بمفرده داخل المسكن، وأنه سبق وعاش فترة بمحافظة السويس ثم عاد واستقر بمسكنه بالقرية، فيما عثر عليه مذبوحًا ومصاب بعدة طعنات وجروح قطعية بأنحاء متفرقة بالجسد.

وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة نجل شقيق المجني عليه، عامل و مُقيم بناحية المناصرة التابعة لدائرة مركز شرطة مشتول السوق، حيث تبين أنه قتل عمه بدافع السرقة.

وتم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بقيامة بالتسلل إلى منزل عمه في ساعة متأخرة بقصد سرقته، إلا أن عمه كان بالمنزل وشعر به، وعلي الفور قام بطعنه بسكين وأنهى بها حياتة وقام بسرقة هاتفه المحمول و15 ألف جنيه كانت بالمنزل.

تحرر المحضر اللازم وبالعرض علي النيابة العامة بمركز أبوحماد قررت حبسة 4 أيام علي ذمة التحقيقات.