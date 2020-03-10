AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

وزير الطاقة الروسي يكشف أسباب هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 02:21 م
النفط
النفط
Advertisements
أ ش أ
كشف وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك عن الأسباب التي ساهمت في هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وقال نوفاك، وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم "الثلاثاء"، "إن أسعار النفط انخفضت بعد الأنباء حول قيام السعودية بتقديم خصم على أسعار النفط، حيث أن الخصم الإضافي لسعر النفط من جانب السعودية والأنباء عن زيادة الإنتاج السعودي أدى إلى ذعر الأسواق وهبوطها بنحو حاد".

وأضاف أن روسيا قد ترفع إنتاجها على المدى القصير بواقع 200 - 300 ألف برميل يوميا، ومن الممكن أن يصل حجم الزيادة مستقبلا إلى 500 ألف برميل يوميا.

وسجلت أسهم كبريات شركات النفط العالمية أمس "الاثنين" تراجعا حادا مدفوعا بانهيار أسعار الخام أكثر من نسبة 30%، جراء فشل اتفاق تحالف (أوبك +) بشأن تعميق خفض الإنتاج، وحالة الذعر المسيطرة على الأسواق بسبب استمرار تفشي فيروس (كورونا).
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

النفط يهبط دون 60 دولارا في ظل مخاوف بشأن الطلب بفعل فيروس الصين

ارتفاع إنتاج روسيا من النفط في يناير

أسعار النفط تعمق خسائرها لأكثر من 1.5%

بعد فشل خفض الإنتاج.. النفط يهوي بـ 10٪ في أسوأ أداء يومي منذ تخمة معروض عام 2015

تراجعات حادة في الأسواق الخليجية مدفوعة بتهاوي أسعار النفط

اسعار النفط اليوم.. تعليق صادم من روسيا على وضع البترول

ترشيحاتنا

في عيد ميلادها.. تعرف على عدد أزواج هيفاء وهبي

صدمة جديدة.. أعراض خطيرة لفيروس كورونا من هذه الدولة

هل أصيب ترامب بـ كورونا؟ الرئيس الأمريكي يغيب عن احتفالات روسيا

أفريقيا تحت السيطرة.. إنجاز مصري يحدث لأول مرة في البطولة القارية

إجراءات عاجلة من وزير النقل لمواجهة كورونا بعد وصول 3 سفن سياحية

تصرف جريء.. مغنية تخلع ملابسها أمام جمهورها على خشبة المسرح.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب مخاوف كورونا.. سيدة تضع أموالها في الميكروويف لتعقيمها.. والنتيجة كارثة

شبيه مينيونس ويتعرض للتنمر.. طفل مولود بـ جلد أصفر والسبب خطير

مين الأجمل البنت ولا أمها.. إطلالات جريئة لـ هيفاء وهبى وابنتها فى عيد ميلادها.. شاهد