وزير الطاقة الروسي يكشف أسباب هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية

كشف وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك عن الأسباب التي ساهمت في هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية.





وقال نوفاك، وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم "الثلاثاء"، "إن أسعار النفط انخفضت بعد الأنباء حول قيام السعودية بتقديم خصم على أسعار النفط، حيث أن الخصم الإضافي لسعر النفط من جانب السعودية والأنباء عن زيادة الإنتاج السعودي أدى إلى ذعر الأسواق وهبوطها بنحو حاد".





وأضاف أن روسيا قد ترفع إنتاجها على المدى القصير بواقع 200 - 300 ألف برميل يوميا، ومن الممكن أن يصل حجم الزيادة مستقبلا إلى 500 ألف برميل يوميا.



