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محافظات

تعليمات مشددة من محافظ الدقهلية لتنفيذ إجراءات مواجهة كورونا

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 02:50 م
صدى البلد
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همت الحسينى
أصدر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم، الثلاثاء، الكتاب الدورى رقم 11 لسنة 2020 متضمنا التنبيه مشددا باتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة حيال الوقاية ومجابهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح محافظ الدقهلية التشديد على عدم إقامة فعاليات بها تجمعات كبيرة بنطاق المحافظة، وشدد المحافظ على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات للتأكد من تطهير المبانى والمنشآت الحكومية.

وأكد على أهمية وضع المطهرات فى اماكن ظاهرة والتنبيه على العاملين بإجراءات التطهير والوقاية.

وأشار لضرورة التأكد من تواجد الملصقات وارشادات التوعية فى الأماكن العامة والاستمرار فى توزيعها على جميع الجهات التابعة والمدارس والجامعات.

ووجه محافظ الدقهلية باستمرار العمل بغرف العمليات بجميع المراكز والمدن والاحياء وعلى مدار اليوم والتابعة والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، موضحا سرعة الإبلاغ الفورى لوزارة التنمية المحلية فورا بأي حالات اشتباه فى مصابين وكل الإجراءات المتخذة فى هذا الشأن.

وقال محافظ الدقهلية إنه تم التأكيد على القيام بتطهير المساجد التى يتردد عليها أعداد كبيرة عقب كل صلاة وكذلك المساجد والزويا الأهلية قبل وبعد صلاة الجمعة بالإضافة إلى تطهير الكنائس بالتنسيق مع مسئولى الكنائس.

ووجه مختار لقيام لجان للمرور على المدارس والمستشفيات للتأكيد على النظافة العامة واتخاذ جميع التدابير الوقائية وتوعية المواطنين، فضلا عن تكليف لجان للمرور على مواقف السيارات الرسمية وقطاعات النقل والسكة الحديد والسرفيس والنقل للتأكد من التطهير الدورى لها.

وقد أكد محافظ الدقهلية على ضرورة اتباع المواطنين لجميع الإرشادات الوقائية المتبعة حرصا على صحتهم وحياتهم.
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