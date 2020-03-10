سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة بتعاملات اليوم الثلاثاء

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم الثلاثاء 10-3-2020 مرتفعًا 446.52 نقطة ليقفل عند مستوى 6762.03 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 7.8 مليارات ريال.





وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 340 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 300 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 191 شركات ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم شركتين على تراجع.





وكانت أسهم أسمنت نجران ، والصناعات الكهربائية، ومسك، والأبحاث والتسويق، وأنعام القابضة الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركتي اللجين، وجدوى ريت الحرمين فكانتا الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و 2.66%.





فيما كانت أسهم شركات الإنماء، و أرامكو السعودية ، والراجحي، وكيان السعودية، والأهلي هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، والإنماء، والأهلي، وسابك، هي الأكثر نشاطا في القيمة.



