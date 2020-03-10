AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة بتعاملات اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 04:25 م
مؤشر الأسهم السعودية
مؤشر الأسهم السعودية
Advertisements
وكالات
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم الثلاثاء 10-3-2020 مرتفعًا 446.52 نقطة ليقفل عند مستوى 6762.03 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 7.8 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 340 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 300 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 191 شركات ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم شركتين على تراجع.

وكانت أسهم أسمنت نجران، والصناعات الكهربائية، ومسك، والأبحاث والتسويق، وأنعام القابضة الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركتي اللجين، وجدوى ريت الحرمين فكانتا الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و 2.66%.

فيما كانت أسهم شركات الإنماء، وأرامكو السعودية، والراجحي، وكيان السعودية، والأهلي هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، والإنماء، والأهلي، وسابك، هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 33.54 نقطة ليقفل عند مستوى 6178.07 نقطة، وبتداولات تجاوزت 28 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 630 ألف سهم تقاسمتها 1460 صفقة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا بتداولات 3.2 مليار ريال

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا عند مستوى 8193.72 نقطة

ارتفاع مؤشر سوق الأسهم السعودية عند مستوى 8371.13 نقطة

تراجع مؤشر البورصة السعودية اليوم الأحد 19 يناير 2020

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 8185.51 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا

ترشيحاتنا

الدولار يسجل 15.74 جنيه للبيع.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 10-3-2020

استقالة مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية

بسبب مخاوف كورونا.. سيدة تضع أموالها في الميكروويف لتعقيمها.. والنتيجة كارثة

الأرصاد : تقلبات جوية وأمطار لدرجة السيول تضرب مصر من الخميس وحتى السبت

هل ظهور بعض الشعر للمحجبة كـ حكم من لم ترتدي الحجاب مطلقا؟.. الإفتاء ترد

اخبار الرياضة.. اتحاد الكرة يحسم مصير تأجيل الدوري.. بيان مهم من وزارة الرياضة بشأن كورونا.. استقالة مجلس إدارة المصري

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم الحجر الصحي .. مسنة صينية تمارس مهنة الحلاقة عبر نافذة منزلها.. شاهد

بيجو peugeot تنفي ما تردد بشأن أسعار صيانة سياراتها.. صور

بسبب كورونا.. رئيس الوزراء الهولندي في موقف محرج على الهواء