الفيلم القصير سلام يشارك في مهرجان سينما السلام بتونس

يشارك الفيلم القصير سلام للمخرجة زين دريعي في فعاليات النسخة العشرين من مهرجان سينما السلام (10- 15 مارس)، التي ستقام في في تونس. ويُعرض الفيلم يوم الجمعة 13 مارس الساعة 3:30 مساءً (غرينتش+١) بقاعة سينما الريو.

سينما السلام هو مهرجان مستقل، يقيمه نادي سينما تونس سنويًا برعاية الجامعة التونسية لنوادي السينما منذ عام 2000، يخلق مساحة للسينما البديلة وعشاق السينما في العاصمة تونس. ويتضمن برنامج المهرجان مجموعة من الأفلام يتراوح عددها بين سبعة إلى أربعة عشر فيلمًا، ويلي العروض مناقشات مع صناع الأفلام.

وكان الفيلم قد انطلق في جولة عروض في الوطن العربي، إذ شارك مؤخراُ في مهرجان السودان للسينما المستقلة، ومن المنتظر مشاركته في مهرجان حيفا المستقل للأفلام بفلسطين، وكان الفيلم قد بدأت عروضه في الدول العربية بالدورة الثانية من مهرجان الجونة السينمائي حيث حصل على جائزة الجونة الذهبية لأفضل فيلم عربي قصير، كما عُرض ضمن فعاليات مهرجان الرباط السينمائي الدولي لسينما المؤلف، بينما شهد عرضه العالمي الأول في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.

وتدور أحداث الفيلم حول سلام التي تتبخر أحلامها في أن تصبح أمًا بعدما تكتشف استحالة تكوين عائلة مع زوجها. الفيلم من تأليف وإخراج زين دريعي، وبطولة ماريا زريق وزياد بكري، وتصوير بينوا تشاميلار، وإنتاج شركة تابع Tabi360 (علاء الأسعد)، وتتولى MAD Solutions مهام توزيع الفيلم في العالم العربي.