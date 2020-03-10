AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

الفيلم القصير سلام يشارك في مهرجان سينما السلام بتونس

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 04:24 م
فيلم سلام
فيلم سلام
Advertisements
محمد نحلة

يشارك الفيلم القصير سلام للمخرجة زين دريعي في فعاليات النسخة العشرين من مهرجان سينما السلام (10- 15 مارس)، التي ستقام في في تونس. ويُعرض الفيلم يوم الجمعة 13 مارس الساعة 3:30 مساءً (غرينتش+١) بقاعة سينما الريو.


 سينما السلام هو مهرجان مستقل، يقيمه نادي سينما تونس سنويًا برعاية الجامعة التونسية لنوادي السينما منذ عام 2000، يخلق مساحة للسينما البديلة وعشاق السينما في العاصمة تونس. ويتضمن برنامج المهرجان مجموعة من الأفلام يتراوح عددها بين سبعة إلى أربعة عشر فيلمًا، ويلي العروض مناقشات مع صناع الأفلام.


وكان الفيلم قد انطلق في جولة عروض في الوطن العربي، إذ شارك مؤخراُ في مهرجان السودان للسينما المستقلة، ومن المنتظر مشاركته في مهرجان حيفا المستقل للأفلام بفلسطين، وكان الفيلم قد بدأت عروضه في الدول العربية بالدورة الثانية من مهرجان الجونة السينمائي حيث حصل على جائزة الجونة الذهبية لأفضل فيلم عربي قصير، كما عُرض ضمن فعاليات مهرجان الرباط السينمائي الدولي لسينما المؤلف، بينما شهد عرضه العالمي الأول في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.


وتدور أحداث الفيلم حول سلام التي تتبخر أحلامها في أن تصبح أمًا بعدما تكتشف استحالة تكوين عائلة مع زوجها. الفيلم من تأليف وإخراج زين دريعي، وبطولة ماريا زريق وزياد بكري، وتصوير بينوا تشاميلار، وإنتاج شركة تابع Tabi360 (علاء الأسعد)، وتتولى MAD Solutions  مهام توزيع الفيلم في العالم العربي.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حصد 20 جائزة دولية.. عرض فيلم فتوى في مركز درب الثقافي

فتوى ويوم للستات ينافسان في مهرجان أفلام المرأة الأفريقية بالسنغال

مجلة السينما العربية تلخص إنجازات 2019 في العالم العربي

شيراز العتيري تتسلم جائزة شخصية العام العربية السينمائية.. شاهد

فيلم بين بحرين يجوب المحافظات احتفالا باليوم العالمي للمرأة

أربعة أفلام قصيرة في برنامج حكايات طريق الحرير بـ لندن.. تفاصيل

ترشيحاتنا

زوجة الابن هل محرمة على والده الزواج منها بعد وفاته

وفاة لاعب بالدوري النيجيري على أرضية الملعب.. فيديو

فى ذكرى ميلاد يوسف داوود .. أول مسيحي ألقى خطبة الجمعة

الصين تزف بشرى جديدة عن كورونا.. تفاصيل

أبوجبل: شيكابالا تصدى لـ عضو بالزمالك تجاوز في حق الأهلي

شطة يكشف عن الملعب الأقرب لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم الحجر الصحي .. مسنة صينية تمارس مهنة الحلاقة عبر نافذة منزلها.. شاهد

بيجو peugeot تنفي ما تردد بشأن أسعار صيانة سياراتها.. صور

بسبب كورونا.. رئيس الوزراء الهولندي في موقف محرج على الهواء