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تعليم

افتتاح معرض الملابس الخيرى لطلاب الطب البيطرى فى جامعة بنها .. صور

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 05:12 م
ائب رئيس جامعة بنها
ائب رئيس جامعة بنها لخدمة المجتمع يفتتح معرض الملابس الخيرى
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إبراهيم الهوارى
افتتحت الدكتورة راندا مصطفى نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة معرض الملابس الخيرى للطلاب والذي نظمته كلية الطب البيطرى تحت رعاية الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة وبالتعاون مع نادى روتاري جاردن سيتي.



جاء ذلك بحضور الدكتور محمد غانم عميد كلية الطب البيطري والدكتور حسام فؤاد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد محفوظ وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأعضاء نادي روتاري جاردن سيتي.

وقالت "راندا"، أن المعرض ضم عدد كبير من الملابس والأحذية مختلفة الأنواع والتى تباع بأسعار رمزية وذلك للتخفيف عن كاهل الطلاب وأسرهم ، وقد شهد المعرض اقبالا كبيرا من طلاب الكلية.

وأشارت نائب رئيس الجامعة إلى أن المعرض يعد صورة من صور الدعم والتكافل الذي تنظمه الجامعة من منطلق مسؤوليتها الاجتماعية، مؤكدة أن الجامعة لا تألو جهدًا في التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لخدمة المجتمع والطلاب.

افتتاح معرض الملابس الخيرى لطلاب الطب البيطرى فى جامعة بنها .. صور
افتتاح معرض الملابس الخيرى لطلاب الطب البيطرى فى جامعة بنها .. صور
افتتاح معرض الملابس الخيرى لطلاب الطب البيطرى فى جامعة بنها .. صور
افتتاح معرض الملابس الخيرى لطلاب الطب البيطرى فى جامعة بنها .. صور
افتتاح معرض الملابس الخيرى لطلاب الطب البيطرى فى جامعة بنها .. صور
افتتاح معرض الملابس الخيرى لطلاب الطب البيطرى فى جامعة بنها .. صور
افتتاح معرض الملابس الخيرى لطلاب الطب البيطرى فى جامعة بنها .. صور
افتتاح معرض الملابس الخيرى لطلاب الطب البيطرى فى جامعة بنها .. صور
افتتاح معرض الملابس الخيرى لطلاب الطب البيطرى فى جامعة بنها .. صور
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