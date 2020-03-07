ورشة عمل في جامعة بنها بالتعاون مع الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا

ينظم قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة بنها برعاية الدكتور جمال السعيد، رئيس الجامعة، ورشة عمل بالتعاون مع الجامعة المصرية اليابانية عن المنح المقدمة من الإدارة العامة للبعثات بوزارة التعليم العالي.





تعقد ورشة العمل يوم الثلاثاء 10 مارس الجارى بقاعة بنك مصر بإدارة الجامعة، ويقوم بالتدريب فيها الدكتور سامح ندا، نائب رئيس الجامعة المصرية اليابانية.





وقال الدكتور ناصر الجيزاوى، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، إن ورشة العمل تستهدف الهيئة المعاونة (معيدين - مدرسين مساعدين) وأعضاء هيئة التدريس وشروطها الجديدة لدراسة درجة الماجستير والدكتوراه ومهمات علمية لدراسات ما بعد الدكتوراه بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بالإسكندرية يتخللها فترة سفر لليابان لعمل جزء من الدراسة بالجامعات اليابانية.





وأضاف أنها تتضمن تخصصات الدراسة بكليات الهندسة والعلوم والتجارة وتخصصات البيوتكنولوجى في جميع الكليات العملية، مؤكدا أنها تأتى فى إطار حرص جامعة بنها على الاستفادة من التجربة اليابانية المتميزة في مجال التعليم والبحث العلمي والتكنولوجي وتطبيقاته.