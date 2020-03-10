المقاولون العرب يعلن تشكيله لمواجهة طلائع الجيش

أعلن عماد النحاس المدير الفنى لفريق المقاولون العرب عن تشكيل فريقه الذى يستعد لمواجهة فريق طلائع الجيش فى الجولة 18 من عمر مسابقة الدورى العام، اليوم فى تمام الخامسة مساء على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

وجاء تشكيل المقاولون كالتالي:-

محمود أبو السعود فى حراسة المرمى، أمير عابد، محمد سمير ثابت، إبراهيم صلاح، فادي نجاح، حسن الشامي، محمد مجلي، لويس إدوارد، معروف يوسف، شكري نجيب، سيف الجزيري.

كما أعلن عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لفريق طلائع الجيش تشكيل فريقه فى المباراة التى ستنطلق بعد قليل، وجاء التشكيل كالتالى:-

محمد بسام فى حراسة المرمى، خالد سرحان، عمرو نجيب، كريم طارق، عمرو جمال، محمد ناصف، مهند مصطفى، أحمد السيد، كيفن موهير، محمد سمير، عمار حمدي.

ويحتل فريق المقاولون العرب المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة ، فيما يحتل الطلائع المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة.