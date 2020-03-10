شكري يصل عمان حاملا رسالة من الرئيس السيسي إلى سلطان عمان

وصل وزير الخارجية سامح شكرى عصر اليوم ، الثلاثاء ، إلى سلطنة عمان لتسليم رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي للسلطان هيثم بن طارق سلطان عمان ؛ وذلك في إطار الجولة العربية التي يقوم بها حاليا.





وقال المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في تدوينة عبر حسابه على "تويتر": "إن وزير الخارجية وصل إلى ⁧‫سلطنة عمان‬⁩ الشقيقة حاملا رسالة من رئيس الجمهورية إلى سلطان عمان ، حيث كان على رأس مُستقبليه وزير الشؤون الخارجية ⁧‫ يوسف بن علوي".





ويزور شكري سلطنة عمان في إطار جولة عربية شملت حتى الآن الأردن والعراق والسعودية والكويت والإمارات فيما سيختتمها بمملكة البحرين ، حيث يقوم بتسليم رسائل من الرئيس السيسي إلى قادة تلك الدول الشقيقة.