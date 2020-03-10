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أخبار البلد

شكري يصل عمان حاملا رسالة من الرئيس السيسي إلى سلطان عمان

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 05:18 م
سامح شكري - وزير
سامح شكري - وزير الخارجية
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أ ش أ
وصل وزير الخارجية سامح شكرى عصر اليوم ، الثلاثاء ، إلى سلطنة عمان لتسليم رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي للسلطان هيثم بن طارق سلطان عمان ؛ وذلك في إطار الجولة العربية التي يقوم بها حاليا.

وقال المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في تدوينة عبر حسابه على "تويتر": "إن وزير الخارجية وصل إلى ⁧‫سلطنة عمان‬⁩ الشقيقة حاملا رسالة من رئيس الجمهورية إلى سلطان عمان ، حيث كان على رأس مُستقبليه وزير الشؤون الخارجية ⁧‫ يوسف بن علوي".

ويزور شكري سلطنة عمان في إطار جولة عربية شملت حتى الآن الأردن والعراق والسعودية والكويت والإمارات فيما سيختتمها بمملكة البحرين ، حيث يقوم بتسليم رسائل من الرئيس السيسي إلى قادة تلك الدول الشقيقة.
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