AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

رواندا تتخذ قرارا غريبا لمواجهة كورونا.. فيديو

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 05:28 م
غسل اليد في الشوارع
غسل اليد في الشوارع
Advertisements
على الرغم من أن رواندا لم تعلن حتى الآن عن تسجيل أي حالات إصابة بفيروس كورونا "كوفيد -19"، إلا أن السلطات قررت الاهتمام بالصحة العامة عبر تركيب أحواض مياه في الشوارع لغسيل اليدين في محطات الأتوبيس في العاصمة كيجالي، كإجراء وقائي ضد الفيروس القاتل. 

وقالت صحيفة "ذا نيو تايمز" الحكومية إن الحكومة في حالة يقظة مع انتشار الفيروس عبر القارة. 

وأضافت أنه في محاولة لمنع انتشار الفيروس، فإن ركاب الحافلات في محطة كيجالي سوف يغسلون أيديهم. 

تعد رواندا من بين الدول الإفريقية التي لم تسجل أي حالة إصابة بالوباء منذ تفشي المرض قبل ثلاثة أشهر.

وسجلت جنوب إفريقيا 7 حالات، وتونس 5 حالات، والسنغال 4 حالات، بينما سجلت كل نت بوركينيا فاسو والمغرب ونيجيريا والكاميرون حالتين، بينما سجلت توجو حالة وحيدة. 

وسلط مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في رواندا الصوء على الضوء على بعض الطرق للحد من خطر الإصابة تشمل:

- البقاء في المنزل في حالة الشعور بالتعب.
- تجنب الاقتراب من الآخرين.
- تغطية الفم والأنف بالمناديا في حالة الكحة أو العطس، ورمي المناديل في سلسلة القمامة. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انفوجراف.. الحكومة تعلن طرق الوقاية من فيروس كورونا المستجد

للوقاية من فيروس كورونا.. تعرف على اتيكيت العطس

نشرة رسمية على موقع التعليم بشأن فيروس كورونا المستجد.. تفاصيل

بشرى سارة عن كورونا .. متى يتوقف انتشار الفيروس

لا تجمعات والابتعاد مسافة متر.. التعليم تعلن عن محاذير في المدارس بسبب كورونا

مع ظهور كورونا في مصر .. التعليم : إلزام طلاب المدارس بغسل الأيدي طوال اليوم الدراسي

ترشيحاتنا

إجراءات عاجلة من وزير النقل لمواجهة كورونا بعد وصول 3 سفن سياحية

إجراءات احترازية ووقف الفعاليات.. وزارة الشباب والرياضة تصدر بيانا لمواجهة كورونا

تعرف على سر غضب صابر الرباعي من انتشار صورة للحرم المكي فارغا

مين الأحلى.. داليا مصطفى بجيبة فوق الركبة مع شقيقتها بالبنطلون الجلد

وزيرة الصحة: إحنا من أقل الدول في عدد الإصابات بكورونا.. فيديو

تطور خطير.. العلماء يصدمون الجمهور بفترة حضانة كورونا الحقيقة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار جيلي geely في مصر بعد التخفيضات الأخيرة .. صور

أبناؤه احتفلوا به.. عجوز أردني عمره 103 سنوات يعقد خطوبته

رغم الحجر الصحي .. مسنة صينية تمارس مهنة الحلاقة عبر نافذة منزلها.. شاهد