رواندا تتخذ قرارا غريبا لمواجهة كورونا.. فيديو

على الرغم من أن رواندا لم تعلن حتى الآن عن تسجيل أي حالات إصابة بفيروس كورونا "كوفيد -19"، إلا أن السلطات قررت الاهتمام بالصحة العامة عبر تركيب أحواض مياه في الشوارع لغسيل اليدين في محطات الأتوبيس في العاصمة كيجالي، كإجراء وقائي ضد الفيروس القاتل.





وقالت صحيفة "ذا نيو تايمز" الحكومية إن الحكومة في حالة يقظة مع انتشار الفيروس عبر القارة.





وأضافت أنه في محاولة لمنع انتشار الفيروس، فإن ركاب الحافلات في محطة كيجالي سوف يغسلون أيديهم.





تعد رواندا من بين الدول الإفريقية التي لم تسجل أي حالة إصابة بالوباء منذ تفشي المرض قبل ثلاثة أشهر.





وسجلت جنوب إفريقيا 7 حالات، وتونس 5 حالات، والسنغال 4 حالات، بينما سجلت كل نت بوركينيا فاسو والمغرب ونيجيريا والكاميرون حالتين، بينما سجلت توجو حالة وحيدة.





وسلط مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في رواندا الصوء على الضوء على بعض الطرق للحد من خطر الإصابة تشمل:





- البقاء في المنزل في حالة الشعور بالتعب.

- تجنب الاقتراب من الآخرين.

- تغطية الفم والأنف بالمناديا في حالة الكحة أو العطس، ورمي المناديل في سلسلة القمامة.