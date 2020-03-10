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أصل الحكاية

بعد إقرارها من مجلس الوزراء.. تعرف على مهام الهيئة السعودية للسياحة

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 07:28 م
وزارة السياحة السعودية
وزارة السياحة السعودية
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محمود نوفل
وافق مجلس الوزراء السعودي ، اليوم، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، خلال جلسته التي عقدها؛ على إنشاء الهيئة السعودية للسياحة. 

وتختص الهيئة بأعمال التسويق وتطوير الباقات والمنتجات السياحية، وتسويق الوجهات السياحية السعودية محليًّا وخارجيًّا، والإشراف على الحملات التسويقية.

وفيما يخصّ الفعاليات السياحية: تختص الهيئة باستضافة وتنظيم المؤتمرات والمنتديات والمعارض السياحية داخل المملكة، والمشاركة في الفعاليات المماثلة خارج المملكة. 

وعن تجربة السائح: تختص الهيئة بقياس تجربة السائح والأبحاث والدراسات المتخصصة ذات الصلة
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