إعلامي يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن السيطرة على فيروس كورونا

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك مؤشرا مبشرا من الصين اليوم، بانحسار حالات الإصابة لتسجل 19 حالة فقط، وهو أقل عدد يتم تسجيله منذ تفشي المرض بـ ووهان الصينية في 21 يناير الماضي، وأعلن الرئيس الصيني أنه تمت السيطرة على تفشي كورونا المستجد في بؤرة انتشاره في ووهان.





وأكد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن اليوم هو يوم مفصلي فيما يتعلق بفيروس كورونا، يشير إلى بداية السيطرة على هذا الفيروس في مركزه.





وتوقع، أن ينحسر الفيروس أكثر مع ارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة المقبلة، مناشدًا بالتدقيق في النظافة وعدم الانسياق خلف الشائعات.





وفي السياق نفسه أشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلف باتخاذ كافة الإجراءات القانونية، حيال كل من أذاع أخبارًا أو بيانات كاذبة، أو شائعات، تتعلق بفيروس كورونا المستجد، أو غيره، بهدف تكدير الأمن العام، أو إلقاء الرعب بين المواطنين، أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.





وأكد "الديهي"، أننا نحارب الشائعات، وعندما يكون هناك ظرف استثنائي لا ينبغي أن ننساق خلف الشائعات، وهذا القرار يؤكد أن الدولة المصرية جادة في مواجهة الشائعات التي تستهدف تعكير مزاج المواطن المصري وجعله يسير على أطراف أصابعه.



