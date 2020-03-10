مؤامرة.. سيد علي يفجر مفاجأة عن اكتشاف علاج لفيروس كورونا.. فيديو

أكد الإعلامي سيد علي، أن أزمة فيرُوس كوُرونا أصبحت الشغل الشاغل للجميع في كل دول العالم، ولا أحد يتحدث في العالم إلا عن فيروس كورونا، مضيفا أنه لا تهوين ولا تهويل في الأزمة.





وأضاف علي، خلال برنامجه "حضرة المواطن"، المذاع عبر شاشة "الحدث اليوم"، مساء اليوم الثلاثاء،: "السنة اللي جاية هنضحك على اللي بنعمله على انتشار الفيروس، وفي كلام حولين أن ما يحدث مؤامرة وحرب بيولوجية وراء انتشار فيروس كورونا"، متابعا :"الصين أعلنت أنها توصلت لعلاج لفيروس كورونا، وهيجي يوم علينا نكتب أن العالم أجبر الناس على الخوف وعمل احتياطات وده مش غلط ده صح".





وأكمل مقدم برنامج "حضرة المواطن"، أنه: "فيروس كورونا اللي كل الناس بتكلم عنه في بلدنا نوع حلو من البسكوت وكرهتونا فيه، وعلينا الحذر وليس الهلع والخوف الشديد".





وقدم الإعلامي، الشكر للدولة المصرية على حسن التعامل مع أزمة فيروس كورونا وكان التعامل على مستوى عالي من الاحتياطات.



