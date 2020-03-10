تشكيل توتنهام لمواجهة لايبزيج في دوري أبطال أوروبا





وجاء التشكيل كالآتي:





في حراسة المرمى: هوجو لوريس





خط الدفاع:أوريير - ألدرفيرلد - إيريك داير - تانجانجا





خط الوسط: سيسينيون - وينكس - لو سيلسو





خط الهجوم: لوكاس مورا - إيريك لاميلا - ديلي آلي





وتقام المباراة في العاشرة من مساء اليوم على ملعب ريد بول أرينا بألمانيا، في حضور الجمهور.





يذكر أن مباراة الذهاب قد انتهت بفوز فريق لايبزيج على نظيره توتنهام هوتسبير بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما بالعاصمة الإنجليزية لندن.





أعلن البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، تشكيل فريقه، لملاقاة نظيره لايبزيج الألماني، في إياب دور الـ 16، لبطولة دوري أبطال أوروبا.