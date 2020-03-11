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مرأة

شخصية اليوم في علم الأرقام.. ماذا يقول تاريخ ميلادك؟

الأربعاء 11/مارس/2020 - 08:13 ص
حظك اليوم
حظك اليوم
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لمياء الياسين

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية؛ لذا تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد، أهم النصائح لمواليد هذا اليوم، 11 مارس، وفقا لعلم الأرقام.

شخصية اليوم في علم الأرقام.. إذا كنت مولودا في يوم 11 مارس فإن ذلك يعني أنك شديد الحساسية وتميل للتعامل بندية. لديك طبيعة محاربة، وفي نفس الوقت لديك روح حالمة، وتتمتع بقدرة عظيمة على التخيل.

نصيحة: هذا العام يعتبر نهاية مرحلة في حياتك وقد تودع فيها ما لا يناسبك بلا ندم، لا تستسلم لمشاعر الحزن والغضب، والسفر قد يكون مفيدا لك في أي وقت من السنة.



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