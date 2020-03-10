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الأرصاد تكشف سبب عدم استقرار الأحوال الجوية غدا.. فيديو

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 10:33 م
أمطار
أمطار
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عادل نصار
قال أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية السابق، إن حالة النوة التي ستتعرض لها مصر خلال اليومين المقبلين لا تستدعي كل هذا القلق من جانب المصريين، مشيرًا إلى أن ما سيحدث سيكون عبارة عن منخفض جوي تتعرض له مصر سنويًا؛ خاصة في فصل الشتاء والذي يصاحبه سقوط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية مع نشاط للرياح الذي يُشعر المواطنين بانخفاض في درجات الحرارة.

وأضاف "عبدالعال"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "منتصف الأسبوع"، الذي يقدمه الإعلامي ريمون فضل الله، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء اليوم الثلاثاء، أن تلك الأمطار من الممكن أن تصل إلى شمال الصعيد، مؤكدًا على أن هذه النواة تحدث سنويًا والتي تعتبر مجرد نشاط عادي للرياح، موضحًا أن الأمطار من الممكن أن تصل إلى شمال الصعيد ويصاحبها نشاطًا للرياح على أغلب أنحاء الجمهورية وخاصة المناطق المكشوفة.

وأوضح أن جنوب الصعيد لن يتأثر بهذه النوة كثيرًا كشمال الصعيد، وسيكون الجو مستقرًا إلى حد ما هناك.
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