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حوادث

اليوم.. نظر معارضة أحمد الفيشاوي على حكم حبسه بسبب نفقة ابنته لينا

الأربعاء 11/مارس/2020 - 01:59 ص
أحمد الفيشاوى
أحمد الفيشاوى
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محمد زهير
تنظر محكمة جنح الدقى المعارضة المقدمة من جانب الفنان أحمد الفيشاوي، على الحكم الصادر ضد  بالحبس سنة للامتناع عن سداد نفقة ابنته لينا.
 
كانت "ثناء لحظى" المحامية ودفاع أحمد الفيشاوى، قالت فى تصريحات  أنه تم إعلانهم فى القضية فى مكان قديم لم يعد موكلها مقيم فيه، على الرغم من أنهم حرروا إنذارا رسميا من أجل إعلان موكلها على مكانه القانونى، وهو مالم يحدث.
 
وأضافت محامية أحمد الفيشاوي، أنهم لم يحضروا الجلسة  الأولى، وبالتالى لم يقدموا المستندات والأوراق اللازمة، لإثبات صحة الموقف القانونى لموكلها.

وذكرت "ثناء" أن إقامة لينا مع والدتها فى انجلترا غير قانونية، وأن أحمد الفيشاوى محروم من ابنته منذ 5 سنوات، ولا يستطيع رؤيتها، فضلًا عن معاناته نتيجة تحريض لينا عليه.
 
كانت محكمة جنح الدقى برئاسة المستشار حسام الدين البدوى، قضت بمعاقبة الفنان أحمد الفيشاوى، بالحبس لمدة سنة واحدة، وذلك فى  جنحة امتناعه عن تنفيذ أحكام نفقات وأجور، ابنته لينا الفيشاوي.
 
النزاع الأسرى الطويل أمام المحاكم الذى بدأ قبل ميلاد الطفلة لينا، لم يتوقف حتى سنوات المراهقة الأولى من عمرها، التى كان آخرها فى نوفمبر الماضى، حيث صدر حكم قضائى بإلغاء قرار منع لينا أحمد الفيشاوى من السفر، والذى سبق صدوره لصالح أحمد الفيشاوى بمنع ابنته من السفر، وكان لهذا الأمر تأثيره فى نشأة وتصرفات حفيدة الفنان الراحل فاروق الفيشاوى، التى أثارت الجدل مؤخرًا بنشر صور جريئة لها معتبرة هذا حرية فى التعبير.
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