القابضة للتشييد والتعمير: 2 مليار جنيه مديونيات حسن علام ومختار إبراهيم للبنوك

كشف هشام أبو العطا، رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، عن توقف شركات المقاولات عن استكمال العمل فى بعض المشروعات نظرا لإيقاف المستحقات والتعويضات، وتأخر الحصول على موافقات لمد مدة المشروع فترة أخرى، وبالتالى عدم وجود تمويل ومن ثم يتوقف العمل".

أضاف في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، أن إجمالي مديونيات شركتي حسن علام ومختار إبراهيم للبنوك تصل لنحو ملياري جنيه، الأمر الذي يؤثر على خطط تلك الشركات، مشيرا إلى التوصل إلى اتفاقيات مع بنكى الأهلي ومصر من أجل تسوية المديونيات من خلال حصولهم على الأراضي

يذكر أن الضغوط التي تواجه شركات المقاولات التابعة للقابضة منذ 2011 حيث العمالة الزائدة وتراجع حجم الأعمال لتلك الشركات إلى النصف، فضلا عن زيادة مرتبات العاملين إلى الضعف.

وقال " أبو العطا" إن وزارة الإسكان سحبت المشروعات التى تنفذها شركتا مختار إبراهيم وحسن علام التابعتان للقابضة للتشييد لصالح الوزارة نتيجة تأخر تسليمها بسبب تعثر الشركات منذ فترة طويلة، مشيرا إلى أن تلك الشركات لديها مستحقات لدى الجهات الحكومية المختلفة، ولكن فى حالة تعثرها تتوقف تلك الجهات عن سداد تلك المستحقات.