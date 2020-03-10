كورونا وإسرائيل.. ارتفاع أعداد المصابين.. حظر التجمعات أكثر من 2000 شخص.. ومشاهير إسرائيل قيد الحجر الصحي

كورونا وإسرائيل:

إسرائيل تعلن اكتشاف 3 حالات جديدة

ارتفاع أعداد المصابين بكورونا في إسرائيل إلى 75 مصابا

الصحة تمنع التجمعات لأكثر من 2000 شخص

الجيش يستدعي بعض الاحتياط بسبب كثرة الجنود في العزل

كورونا يحبس مشاهير إسرائيل في الحجر المنزلي









أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد، بعد تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، وأشارت إلى أن عدد المصابين بالفيروس وصل إلى 75 شخصا.





في السياق ذاته، ذكر موقع "والا" الإسرائيلي أن عدد الجنود الذين يخضعون للحجر في الوقت الحالي بلغ 2500 جندي، وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه تم استدعاء نحو 100 شخص من الاحتياط من أجل دعم قوات مجن دافيد أدوم أو نجمة داوود الحمراء، تحسبا لانتشار فيروس كورونا. حيث بلغ عدد الجنود المعزولين 2455 جندي في الخدمة وحوالي 77 من الموظفين، معظمهم عاد من اجازات شخصية خارج اسرائيل، والتقى غالبيتهم بمصابين بفيروس كورونا.





ودفع انتشار فيروس كورونا في إسرائيل بالمواطنين إلى التوجه بجمع غفيرة إلى المحال التجارية والشراء بكثافة تحسبا لأي تطورات بسبب انتشار الفيروس، وهو الأمر الذي دفع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى محاولة طمأنة المواطنين، حيث قال خلال مشاوات اقتصادية اجراها الثلاثاء، إن معظم الامدادات التموينية التي تصل إلى إسرائيل تأتي عن طريق البحر، وتقريبا كل المواد الغذائية تأتي عن طريق البحر، لذلك لا يوجد أي سبب للهجوم على المحال، هناك فائض ومخزون تمويني وغذائي كبير، كما أن المخازن يوجد بها مخزون تمويني من السلع الاستهلاكية يكفي لـ 3 أشهر، وإذا حدث أي نقص يمكننا أن نعوضه عن طريق الجو. ف السياق ذاته أشارت القناة السابعة الإسرائيلية إلى أن هناك نحو 4800 معلم وطالب قيد العزل والحجر الصحي للاشتباه في إصابتهم بفيروس كورونا.





وأًصدرت وزارة الصحة في إسرائيل قرارا بمنع أي فعالية تكون فيها تجمعات تزيد عن 2000 شخص، وذلك للحد من تفشي فيروس كورونا بعد أن تسلل إلى معظم القطاعات داخل إسرائيل.





وأدت الإجراءات الاحترازية التي تتخذها إسرائيل لمواجهة فيروس كورونا بعدد من المشاهر إلى البقاء في الحجر الصحي بسبب مخاوف من كونهم مصابين بفيروس كورونا. من بين أولئك المشاهير، الأسير الإسرائيلي السابق لدى حركة حماس، جلعاد شاليط، حيث ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه دخل الحجر الصحي بعد عودته من رحلة إلى النمسا.





كما طلب من طلب من النجمة الإسرائيلية الفائزة بمسابقة يوروفيجن العام الماضي، نيتاع برزيلاي، التي عادت من إسبانيا، البقاء في الحجر الصحي. ولم يكن نجم التليفزيون الإسرائيلي جاي بنس، بعيدا عن الحجر الصحي، حيث بات اليوم مطالب بالدخول إلى الحجر بسبب فيروس كورونا، على خلفيته زيارته إلى المانيا.





الخوف من الإصابة بفيروس كورونا جعل رجل الاعمال آفي نير، الرئيس التنفيذي لمجموعة كيشيت ميديا ​​وزوجته شاري أريسون، سيدة الأعمال الأكثر ثراءً في إسرائيل، باتا الآن مطلوبان للدخول إلى الحجر الصحي بعد سفرهما إلى دول كانت الخارجية حذرت من السفر إليها بسبب انتشار فيروس كورونا بها.





وطالبت وزارة الصحة الإسرائيلية نجوم فريق كرة السلة بنادي مكابي تل أبيب، الذين سافروا مؤخرًا في جميع أنحاء أوروبا، الدخول في الحجر الصحي الذاتي.





وسياسيا، دخول عضو الكنيست عن تحالف أزرق - أبيض يوعاز هندل، الذي عاد الأسبوع الماضي من النمسا ، حيث شارك في مؤتمر حول معاداة السامية، في الحجر الصحي بمنزله في موشاف نس هاريم بوسط إسرائيل.





والتقى رئيس شعبة العمليات بالجيش الإسرائيلي، اللواء أهارون حليوة ، برئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، قبل عدة أيام ، بعد عودة أهارون من إيطاليا، لكن قبل أن يبدأ الحجر الصحي لفيروس كورونا المنزلي لمدة 14 يوما والذي تطلبه وزارة الصحة الآن للأشخاص الذين زاروا البلد الأوروبي.