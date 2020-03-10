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فن

شاهد.. شيرين رضا تهنئ يسرا بعيد ميلادها على طريقتها الخاصة

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 11:40 م
شيرين رضا ويسرا
شيرين رضا ويسرا
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محمد بدران
حرصت الفنانة شرين رضا على تهنئة النجمة يسرا بعيد ميلادها وذلك من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" 


ونشرت شيرين رضا صورة لها برفقة يسرا وعلقت قائلة: "أسعد أعياد ميلاد ملكة القلوب @ يسرا 🎉 فليكن قلبك دائما فرح ❤️".


يذكر أن النجمة الكبيرة يسرا تحتفل اليوم الثلاثاء بعيد ميلادها، وتعد واحدة من نجمات السينما والدراما المصرية اللاتي فرضن وجودهن وحضورهن على الساحة الفنية عبر أجيال مختلفة، وذلك بسبب تميزها في أداء أدوارها المختلفة والمتنوعة ما بين الجريئة والكوميدية والدرامية، واستطاعت تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة لها في مختلف الدول العربية.


من ناحية أخرى تواصل يسرا تصوير مسلسل "دهب عيرة" تأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم التعاقد بشكل رسمى مع الفنانين حلا شيحة، سلوى عثمان، بيومى فؤاد، وجومانا مراد، وخالد أنور، خالد سرحان، وهنادي مهنى، وجاري التعاقد مع باقي الفنانين حيث سيتم الانتهاء من التعاقدات الأسبوع المقبل.


وفي سياق آخر تنتظر يسرا طرح فيلمها الجديد "صاحب المقام" تأليف إبرهيم عيسى وإخراج ماندو العدل وبطولة آسر ياسين ويسرا وأمينة خليل وبيومى فؤاد، إضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، وتم الانتهاء من تصويره أواخر العام الماضي، وتعود يسرا بالفيلم إلى السينما بعد غياب 8 سنوات منذ تقديمها "جيم أوفر" مع مى عز الدين وإخراج أحمد البدري.

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