شاهد .. لقطات للصين أثناء السطو على شابة بالسكين لسرقة سيارتها

كشفت لقطات مرعبة لحظة سطو لصين على شابة بسلاح أبيض، لسرقة سيارتها خلال كمين نصبه السارقين على الشابة أمام منزلها.

ويمكن سماع الضحية ، التي تبلغ من العمر 20 عامًا ، عبر الفيديو وهي تصرخ من الرعب وتتوسل للحصول على المساعدة حيث نصب لها اثنان من البلطجية مقنعين كيمنًا لسرقتها أمام منزلها في مدينة بولزورث ، بقاطعة وارويكشاير البريطانية.

ويوضح الفيديو المنشور عبر صحيفة " ديلي ميل"، أحد اللصوص وهو يهدد الضحية بالسكين لسرقة سيارتها ، أمام منطقتها السكنية في الساعة 8 مساء من يوم الخميس الماضي.

و في النهاية تمكن اللصان من سرقة سيارة الشابة وفرا بها هاربين قبل أن تصل الشرطة إلى مكان الحادث، في حين كانت الشابة في حالة انهيار تام جراء التهديد الذي تعرضت له.