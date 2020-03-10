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منوعات

شاهد .. لقطات للصين أثناء السطو على شابة بالسكين لسرقة سيارتها

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 11:40 م
صدى البلد
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أحمد شريف

كشفت لقطات مرعبة لحظة سطو لصين على شابة بسلاح أبيض، لسرقة سيارتها  خلال كمين نصبه السارقين على الشابة أمام منزلها.


ويمكن سماع الضحية ، التي تبلغ من العمر 20 عامًا ، عبر الفيديو وهي تصرخ من الرعب وتتوسل للحصول على المساعدة حيث نصب لها اثنان من البلطجية مقنعين كيمنًا لسرقتها أمام  منزلها في مدينة بولزورث ، بقاطعة وارويكشاير البريطانية.


ويوضح الفيديو المنشور عبر صحيفة " ديلي ميل"، أحد اللصوص وهو يهدد الضحية بالسكين لسرقة سيارتها ، أمام منطقتها السكنية في الساعة 8 مساء من يوم الخميس الماضي.


و في النهاية تمكن اللصان من سرقة سيارة الشابة وفرا بها هاربين قبل أن تصل الشرطة إلى مكان الحادث، في حين كانت الشابة في حالة انهيار تام جراء التهديد الذي تعرضت له.


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