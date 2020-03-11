أبرز دراسات اليوم.. البيض بريء من أمراض القلب.. وتناول الألبان خالية الدسم يزيد من الوزن.. والمشروبات الغازية الدايت تساهم في زيادة الوزن بهذه الطريقة

اقترحت إحدى الدراسات أن المشروبات الخالية من السكر قد تزيد أيضًا من خطر إصابة المرأة بالنوبات القلبية أو السكتة الدماغية بنسبة الثلث تقريبًا.

من الطعام، وفقا لما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

واقترح الباحثون، أن المشروبات الغازية الدايت قد تربك الأمعاء، وذلك عبر إرسال رسائل غير دقيقة إلى المخ حول عدد السعرات الحرارية الموجودة، مما يجعلنا نستهلك كميات

واقترح الباحثون، أن المشروبات الغازية الدايت قد تربك الأمعاء، وذلك عبر إرسال رسائل غير دقيقة إلى المخ حول عدد السعرات الحرارية الموجودة، مما يجعلنا نستهلك كميات أكبر من الطعام، وفقا لما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأشارت الأبحاث السابقة، إلى أن تناول مشروبات الغازية قد يجعل الأشخاص أكثر عرضة لزيادة الوزن، وذلك

وقال البروفيسور دانا سمول، الذي قاد الدراسة في جامعة ييل، "تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أن استهلاك المشروبات الغازية الدايت مرة واحدة كل فترة لا يمكن ان يتسبب في زيادة الوزن بالشكل الكبير، الذي يحصل عليه الأشخاص الذين يستهلكون

وقال البروفيسور دانا سمول، الذي قاد الدراسة في جامعة ييل، "تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أن استهلاك المشروبات الغازية الدايت مرة واحدة كل فترة لا يمكن ان يتسبب في زيادة الوزن بالشكل الكبير، الذي يحصل عليه الأشخاص الذين يستهلكون المشروبات الغازية يوميا بجانب وجباتهم العادية.

استهلاك المشروبات الغازية الدايت يعمل على تغير قدرة الدماغ على إدراك المذاق الحلو، حيث انه يلحق الضرر بمرور الوقت بكيفية تعامل الجسم مع

من المعدل الطبيعي لها، وهو

، مثل البطاطس المقلية ، يمكن ان يعرقل عملية التمثيل الغذائي في الجسم ويجعلها

ووجد الباحثون، أن استهلاك المشروبات الغازية الدايت مع تناول

يؤدي إلى زيادة الوزن، وهو

، حيث ان الدهون الموجودة في الألبان الكاملة الدسم هي في معظمها دهون مشبعة، بالإضافة إلى

لذا توصي هيئة الصحة الوطنية بأن يبدأ البالغون في استهلاك الحليب كامل الدسم، حيث ان بدوره

أن الأطفال الذين تناولوا كميات قليلة من الدهون في منتجات الألبان كاملة الدسم كانوا يستبدلون بالفعل السعرات الحرارية المفقودة بتناول أطعمة اكبر.

يمكن أن يجعله يشعر بالجوع بسرعة، وبالتالي تناول الأطعمة الأخرى التي تجعله يكتسب المزيد من الوزن.

، حيث إن

تناول الحليب كامل الدسم لا يمكنه أن يتسبب في

في وقت اقل، حيث ان الحليب كامل الدسم يمد الجسم بالدهون الصحية التي يحتاجها الجسم.

وأفاد الباحثون المشرفون على الدراسة التابعة لمنظمة الصحة العالمية، بأن تناول الأطفال حليب خالى من الدسم يمكن أن يجعلهم يشعرون

ما يعادل 10 في المائة من السكان

ويعيش حوالي 3.9 مليون شخص حاليًا مع تشخيص مرض السكري في المملكة المتحدة، وفي عام 2018 كان 34.2 مليون أميركي

ويعيش حوالي 3.9 مليون شخص حاليًا مع تشخيص مرض السكري في المملكة المتحدة، وفي عام 2018 كان 34.2 مليون أميركي أي ما يعادل 10 في المائة من السكان مصابون بداء السكري.

ويعتبر مرض السكري من النوع 2 أكثر شيوعًا بكثير من النوع 1. في المملكة المتحدة ، حيث يعاني حوالي 90 في المائة من جميع البالغين المصابين بالسكري من النوع 2 ، والذي يمكن أن يكون نتيجة

وتابع الباحثون، بأن تسوس الأسنان يمكن أن يسهم في الالتهاب المزمن للثة، وهو الأمر الذي يرتبط بمقاومة الأنسولين وتطور مرض السكري، حيث يمكن لتحسين صحة الفم أن يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بداء السكري الجديد.

وربط الباحثون، تنظيف الأسنان بالفرشاة ثلاث مرات في اليوم بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري بنسبة 14 في المائة ، في حين أن الأشخاص الذين ينظفون بالفرشاة مرتين في اليوم لديهم خطر أقل بنسبة 10 في المائة، حيث ان هناك أيضًا اختلافات بين الرجال والنساء ، مع وجود روابط أقوى بين زيادة تفريش الأسنان وانخفاض خطر الإصابة بالسكري لدى النساء.

أولئك الذين يعانون من أمراض اللثة أكثر عرضة بنسبة 9 في المائة للإصابة بمرض السكري.

غسل الأسنان باستمرار ان تسبب في الإصابة بالتهاب اللثة، حيث

وقال الدكتور تاي جين سونج من مستشفى سيول وكلية الطب بجامعة إيوها وومان، إنه يمكن

وقال الدكتور تاي جين سونج من مستشفى سيول وكلية الطب بجامعة إيوها وومان، إنه يمكن عدم غسل الأسنان باستمرار ان تسبب في الإصابة بالتهاب اللثة، حيث أن أولئك الذين يعانون من أمراض اللثة أكثر عرضة بنسبة 9 في المائة للإصابة بمرض السكري.

190،000 شخص من كوريا الجنوبية بين عامي 2003 و 2006، وذلك لمدة 10 سنوات، حيث وجدوا

مؤخرا من قبل باحثون من كلية الطب بجامعة

نشرت الدوريات الطبية والمواقع العالمية خلال الأيام الماضية، مجموعة جديدة من الأبحاث والدراسات الطبية من مختلف بلدان العالم، وكشفت عن نتائج علمية جديدة تخص صحة الإنسان، وفيما يلي سنقوم بتجميع ابرز الدراسات التي أثارت الجدل مؤخرا.

نشرت الدوريات الطبية والمواقع العالمية خلال الأيام الماضية، مجموعة جديدة من الأبحاث والدراسات الطبية من مختلف بلدان العالم، وكشفت عن نتائج علمية جديدة تخص صحة الإنسان، وفيما يلي سنقوم بتجميع ابرز الدراسات التي أثارت الجدل مؤخرا.

تنظيف الأسنان ثلاث مرات يوميًا يحميك من مرض خطير

تنظيف الأسنان ثلاث مرات يوميًا يحميك من مرض خطير

الأبيض وعلاقته بأمراض القلب



أظهرت دراسة جديدة أجريت مؤخرا من قبل باحثين أمريكيين في جامعة هارفارد، أنه بالرغم من الجدل الواسع حول البيض، إلا أن البيض لن يزيد من أمراض القلب أو خطر الإصابة بالسكتة الدماغية كما كان يخشى أن البيض لن يزيد من أمراض القلب أو خطر الإصابة بالسكتة الدماغية كما كان يخشى الأطباء سابقًا.





وأفاد الباحثون، بأنه بسبب محتوى البيض من الكولسترول ، لطالما كان البيض موضوع نقاش حاد حول دورها في التسبب في مشاكل في القلب، إلا أن الدراسة الجديدة أثبتت عدم تورط البيض في الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.



إقرأ ايضا :

متخافوش.. هل ينتقل فيروس كورونا عبر الطرود البريدية؟

وقام فريق الباحثين بمتابعة بيانات 215،618، وقياس وجباتهم الغذائية من الرجال والنساء الأصحاء ، والذين كانوا يتناولون في المتوسط ما بين 1 و 5 بيضات أسبوعيًا لمدة 32 عامًا، حيث انهم لم يجدوا أي ارتباط بين تناول البيض وخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية (CVD)، والتي يمكن أن تؤدي إلى أزمة قلبية أو سكتة دماغية.





ووجدت نتائج الدراسة، أن الأشخاص الذين يتناولون أكثر من بيضة واحدة في اليوم لا يتسبب في التعرض لمخاطر الإصابة بأمراض القلب أو السكتة الدماغية، وذلك على عكس الأشخاص الذين كانوا يتناولون المزيد من اللحوم الحمراء لديهم مؤشر كتلة أكبر من الجسم.





وقال مؤلف الدراسة الدكتور جان فيليب دروين شارتييه، إن العلاقة بين استهلاك البيض وخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية كانت موضوع نقاش حاد خلال العقد الماضي، إلا ان النتائج التي توصلت إليها الدراسات السابقة حول استهلاك البيض وخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية لم تكن حاسمة في هذا الأمر.





وأفاد دروين، بأن نتائج الدراسة تشير إلى أن الاستهلاك المعتدل للبيض (حتى بيضة واحدة في اليوم) لا يرتبط بمخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية بشكل عام، حيث كانت النتائج مماثلة لمرض القلب التاجي والسكتة الدماغية ، وفقا لما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.





ونصح الخبراء، بأن البيض يعد مصدرًا جيدًا للبروتين والحديد والأحماض الدهنية غير المشبعة ذات الجودة العالية وفيتامين د، حيث إ ن تناول البيض لا يمثل خطرًا على مستويات الكوليسترول في الدم أو القلب والأوعية الدموية خطر.



وتعتبر الأمراض القلبية الوعائية مصطلحا عاما للحالات التي تؤثر على القلب أو الأوعية الدموية ، هو أحد الأسباب الرئيسية للوفاة والعجز في المملكة المتحدة.

فوائد تناول معلقة من زيت الزيتون



أظهرت دراسة جديدة أجريت مؤخرا من قبل باحثين في جامعة هارفارد، أن تناول نصف ملعقة صغيرة فقط من زيت الزيتون يوميًا، يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بنوبة قلبية بمقدار الخمس.





ودرس الباحثون المشرفون على الدراسة، بيانات ما يقرب من 100 ألف شخص على مدار 24 عامًا، ووجدوا أن استهلاك زيت الزيتون العالي مفيد لصحة القلب، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



اقرأ أيضا:

يحافظ على العقل.. دراسة: فوائد غير متوقعة للمشي يوميا

5 أطعمة تحميك من الإصابة بالسكتة الدماغية.. احرص على تناولها





وأفاد معظم الباحثين على مدار السنوات الماضية، بان استهلاك زيت الزيتون، وخاصة البكر الممتاز، بأنه مفيد للغاية وذلك لأنه يحتوي على حمض دهني يسمى حمض الأوليك الذي يقلل من الالتهابات.



وتصيب أمراض القلب والدورة الدموية 27 في المائة من جميع الوفيات في المملكة المتحدة ؛ هذا ما يقرب من 170،000 حالة وفاة كل عام و 460 شخصا في المتوسط ​​كل يوم ، وفقا لمؤسسة القلب البريطانية.، وهو ما يمثل ربع جميع الوفيات في الولايات المتحدة ناتجة عن أمراض القلب سنويًا - 647000 أمريكي.



وقالت الدكتورة مارتا جواش فيري المؤلفة الرئيسية للدراسة، لقد ربطت الدراسات السابقة بين الاستهلاك العالي لزيت الزيتون وصحة القلب والأوعية الدموية بشكل أفضل، خاصة في دول البحر المتوسط ​​حيث يكون تناول زيت الزيتون أعلى بكثير منه في الولايات المتحدة.



ووجد الباحثون أيضًا أن استبدال ملعقة صغيرة من الزبدة والسمن والمايونيز أو دهون الألبان بنفس المقدار من زيت الزيتون يمكن أن يعزز صحة القلب، ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 5 في المائة وخطر الإصابة بأمراض القلب التاجية بنسبة 7 في المائة.





وتابع الباحثون، أن زيت الزيتون يقلل من الآثار الضارة للكوليسترول وضغط الدم والأمراض المرتبطة بالعمر، ويحسن الوظيفة الإدراكية، لذا فهو مفيد للأطفال وكبار السن.



حقيقة الإكثار من اللحوم الحمراء والإصابة بأمراض مزمنة



جامعة هارفارد، أن مبادلة كميات صغيرة من اللحوم بالبدائل النباتية يمكن أن يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة تصل إلى النصف. كشفت دراسة جديدة اجريت مؤخرا من قبل باحثين أمريكيين في





وقام الباحثون المشرفون على الدراسة بتحليل النظم الغذائية لـ 37000 من البالغين الأمريكيين، وإيجاد ما إن كان استبدال مصادر البروتين ؟، يمكن أن تساعد الناس على العيش لفترة أطول.





اقرأ أيضا:

العطس.. جمال شعبان يكشف معلومات هامة عن فيروس كورونا المستجد

وتابع الباحثون، أنه يمكن استبدال 5 في المائة من السعرات الحرارية الإجمالية للحوم في اليوم، أي حوالي 100 سعرة حرارية بالبدائل النباتية ، كان مرتبطًا بالحد من نسبة الوفاة بـ 50 في المائة تقريبًا،وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.





وأشار الباحثون، إلى أنه يمكن الحصول على البروتينات من بدائل اللحوم الحمراء، بما في ذلك المكسرات والفاصوليا والحبوب الكاملة ، تحتوي على مواد مغذية و معادن تعزز الصحة.





وقال الدكتور تشيلي شان من كلية الصحة العامة بجامعة هارفارد ، في علم الأوبئة والوقاية من جمعية القلب الأمريكية، أن تناول كميات كبيرة من اللحوم ارتبط بـ أمراض القلب والسرطان.





وتابع شان، بأن النتائج الأولية للدراسة أكدت أن تناول البروتين النباتي يجعل الأشخاص أقل عرضة بنسبة 27 في المائة للموت والإصابة بأمراض مزمنة، مثل: أمراض القلب التاجية (CHD) ، وهو سبب رئيسي للوفاة في جميع أنحاء العالم، مقارنةً بالأشخاص الذين تناولوا كميات كبيرة من اللحوم الحمراء.





ومن جانبه، أكد أن البروتينات النباتية تحتوي على عناصر مغذية، مثل: الدهون الصحية والفيتامينات المضادة للأكسدة والمعادن والكيمياء النباتية (المركبات المشتقة من النباتات) ، والتي ترتبط بانخفاض خطر الأمراض المزمنة مثل السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية وبعض أنواع السرطان.





وتعتبر اللحوم هي مصدر جيد للبروتين والفيتامينات والمعادن في النظام الغذائي، مثل فيتامين B12 والحديد، ولكن يُنصح بالتحكم في الاستهلاك لأسباب صحية ، مثل زيادة خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب، حيث توصي جمعية القلب الأمريكية بأنماط غذائية تشدد على الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة ومنتجات الألبان قليلة الدسم والدواجن والأسماك والمكسرات وتحد من اللحوم الحمراء والمشروبات السكرية.