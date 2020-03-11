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مرأة

بـ الأسود اللامع.. نرمين الفقي بـ إطلالة جريئة تشعل إنستجرام

الأربعاء 11/مارس/2020 - 02:26 ص
نرمين الفقى
نرمين الفقى
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نهى هجرس
نشرت الفنانة نرمين الفقى، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة أنيقة.
وظهرت بها نرمين الفقى، بفستان أنيق ومميز باللون الأسود اللامع الذى يبرز عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت نرمين الفقى فى الماكياج على الألوان الترابية للعيون مع أحمر للشفاه باللون البنى الأنيق الذى يتناسب مع إطلالتها.

كما اختارت تسريحة لشعرها البنى الطويل مميزة، وتركت خصلات من شعرها منسدلا بين كتفيها.

ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، واكتفت بوضع سلسلة بسيطة، وقرط لإكمال إطلالتها.
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My dear molly

A post shared by Nermineelfiky Official Page (@nermine_elfeky) on

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