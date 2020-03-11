رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة: كورونا داخل القارة الأفريقية لا يُقلق

أكد محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة، أن انتشار فيروس كورونا داخل القارة الإفريقية لا يقلق في الوقت الحالي .





وقال في تصريحات هاتفية لفضائية" أون تايم سبورتس": "كورونا يصيب جميع الأعمار السنية، ولكن تأثيره على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة أخطر".





وأشار إلى أنه سيعقد ندوة، يوم السبت المقبل، بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم ، بالتنسيق مع الجهات المعنية ، والحديث مع مسئولي الأندية، مشيرا إلى اتخاذ كل ما يلزم للحد من انتشار الفيروس.





وأ علنت وزارة الشباب والرياضة ، عن حزمة من الإجراءات التنفيذية والتدابير الاحترازية والوقائية؛ لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد ، وتمثلت فيما يلي:





- إرجاء تنفيذ الفعاليات والأحداث الرياضية بما لا يضر بمصالح المنظومة الرياضية المصرية وذلك وفقًا لأجندة الالتزامات الدولية ومحدداتها بالتنسيق مع مختلف المؤسسات الرياضية الدولية واللجنة الأوليمبية المصرية وجميع الاتحادات الرياضية.





- وقف جميع الفعاليات والتظاهرات والأحداث الرياضية والشبابية التي يترتب عليها تجمعات أو كثافات جماهيرية.





- التنسيق مع وزارة الصحة وجميع الجهات المعنية للعمل على تعقيم أماكن التدريب الرياضية والشبابية.



