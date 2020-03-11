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رياضة

رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة: كورونا داخل القارة الأفريقية لا يُقلق

الأربعاء 11/مارس/2020 - 02:10 ص
محمد سلطان رئيس اللجنة
محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة
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حسام الحارتي
أكد محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة، أن انتشار فيروس كورونا داخل القارة الإفريقية لا يقلق في الوقت الحالي .

وقال في تصريحات هاتفية لفضائية" أون تايم سبورتس": "كورونا يصيب جميع الأعمار السنية، ولكن تأثيره على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة أخطر".

وأشار إلى أنه سيعقد ندوة، يوم السبت المقبل، بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم، بالتنسيق مع الجهات المعنية، والحديث مع مسئولي الأندية، مشيرا إلى اتخاذ كل ما يلزم للحد من انتشار الفيروس.

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة، عن حزمة من الإجراءات التنفيذية والتدابير الاحترازية والوقائية؛ لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وتمثلت فيما يلي:

- إرجاء تنفيذ الفعاليات والأحداث الرياضية بما لا يضر بمصالح  المنظومة الرياضية المصرية وذلك وفقًا لأجندة الالتزامات الدولية ومحدداتها بالتنسيق مع مختلف المؤسسات الرياضية الدولية واللجنة الأوليمبية المصرية  وجميع الاتحادات الرياضية. 

- وقف جميع الفعاليات والتظاهرات والأحداث الرياضية والشبابية التي يترتب عليها تجمعات أو كثافات جماهيرية.

- التنسيق مع وزارة الصحة وجميع الجهات المعنية للعمل على تعقيم أماكن التدريب الرياضية والشبابية.  

التنبيه على جميع المؤسسات والمنشآت الرياضية والشبابية ومن ضمنها الأندية الرياضية ومراكز الشباب لمراعاة ضوابط الوقاية والتعقيم في المكاتب الإدارية ومواقع تواجد النشء والشباب وفى كافة مرافقها.
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