كارثة تهدد الحكومة البريطانية بعد إصابة وزيرة الصحة بـ فيروس كورونا

كشفت وسائل إعلام بريطانية عن أن وزيرة الصحة المصابة بفيروس كورونا، التقت مع كثير من أعضاء البرلمان والحكومة، الأسبوع الماضي، كما التقت برئيس الوزراء بوريس جونسون.
وأعلنت بريطانيا، إصابة وزيرة الدولة لشؤون الصحة، نادين دوريس، بفيروس كورونا.
فيما أشارت صحيفة "التايمز" إلى أن دوريس حضرت حفل استقبال لرئيس الحكومة بوريس جونسون يوم الجمعة.
وأوضحت الصحيفة أن الوزيرة- التي تخضع حاليا للحجر الصحي- التقت بكثير من نواب البرلمان الأسبوع الماضي.
وسلطت تقارير بريطانية، الضوء، على احتمالية إصابة "جونسون" بكورونا، خاصة أنه التقى بالوزيرة خلال اليوم العالمي للمرأة.
ولم يعلق مكتب جونسون حول ما إذا كان رئيس الحكومة أجرى تحاليل الإصابة بكورونا أم لا.
وبلغ عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في بريطانيا 6 حالات، فيما ارتفع عدد المصابين إلى أكثر من 380 حالة.