أكشنار توبخ أردوغان: عار عليك.. ذهبت تحت أقدام بوتين وشكرته على قتل جنودنا

بلهجة شديدة العنف، قامت ميرال أكشنار زعيمة حزب الخير التركي المعارض، بتأنيب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بسبب سياسته الخارجية التي جعلت أنقرة تتعرض للإذلال من قبل روسيا.





وفي كلمة لها أمام البرلمان التركي، أمس الثلاثاء، صرخت "أكشنار" في وجه السلطة التركية قائلة: "عار عليك يا أردوغان بعد أن تقتل روسيا 36 من جنودنا، وتذهب لأقدام بوتين، ذهبت ورضيت بانتظارك على باب بوتين وقدمت له الشكر لأنه وافق على مقابلتك"، وذلك وفقا لموقع "شؤون تركية".





وأضافت: "صديقك بوتين أخزانا جميعا عندما قدم مقاطع فيديو انتظارك أمام الباب لوسائل الإعلام الروسية، لقد ضاعت كرامتنا أمام باب بوتين".





وكانت نشرت وسائل الإعلام الروسية، لقطات تظهر أردوغان والمسئولين الأتراك منتظرين لفترة طويلة أمام باب الرئيس بوتين في الكرملين منتظرين السماح لهم بالدخول، وسط تعبيرات من الغضب والضجر على وجوههم بسبب الإذلال المتعمد، ولشدة التعب وطول الوقت أظهرت اللقطات لجوء أردوغان إلى إحدى الكراسي أمام مكتب بوتين وجلوسه عليها لحين السماح له بالدخول، ومع قدوم بوتين ذهب أردوغان ليصافح بوتين.



