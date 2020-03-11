سابيتزر يتوج بجائزة أفضل لاعب في مباراة توتنهام ولايبزيج الألماني

توج اللاعب مارسيل سابيتزر بجائزة أفضل لاعب في مباراة توتنهام هوتسبير و لايبزيج الألماني والتي هزم بها توتنهام في بطولة دوري أبطال أوروبا بملعب ريد بول أرينا، في إياب دور الـ16.





وتأهل فريق لايبزيج الالماني لأول مرة في تاريخه إلى ربع النهائي، بعدما فاز بمجموع المباراتين (4-0).

ونشر الحساب الرسمي لـ دوري ابطال اوروبا عبر موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " صوره لـ سابيتزر حاملا الجائزة وعلقت : " سابيتزر مع جائزة أفضل لاعب في مباراة لايبزيغ و توتنهام هوتسبير "

أهداف المباراة جاءت عن طريق النمساوي مارسيل سابيتزر في الدقيقتين 10 و21، والسويدي إيميل فورسبيرج في الدقيقة 87.



