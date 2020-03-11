محمد عادل حكماً لـ مباراة الأهلي وسموحة.. وخالد جمال للـ VAR

أعلنت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة، عن اسناد مهمة ادارة مباراة فريقي الأهلي وسموحة، مساء اليوم، على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الممتاز لـ الحكم محمد عادل.
كما سيتولى خالد جمال حكم فيديو ويعاونه إبراهيم محجوب، بينما يعاونه كل من "محمد عادل كل من احمد حسام طه ورجب محمد".
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أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق استعدادا لمواجهة سموحة المقرر لها السابعة والنصف مساء اليوم على استاد القاهرة، في إطار منافسات الجولة الـ18 في مسابقة الدوري الممتاز.
وجاءت قائمة الفريق كالتالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي – مصطفى شوبير.
خط الدفاع: رامي ربيعة – محمد هاني – أيمن أشرف – محمود وحيد – أحمد فتحي
خط الوسط: أليو ديانج –وليد سليمان – حسين الشحات – عمرو السولية – محمد مجدي أفشة – أحمد الشيخ – حسام عاشور – عربي بدر.
خط الهجوم: مروان محسن – أليو بادجي.