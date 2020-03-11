AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

محمد عادل حكماً لـ مباراة الأهلي وسموحة.. وخالد جمال للـ VAR

الأربعاء 11/مارس/2020 - 07:01 ص
ياسمين تيسير
أعلنت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة، عن اسناد مهمة ادارة مباراة فريقي الأهلي وسموحة، مساء اليوم، على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الممتاز لـ الحكم محمد عادل.
كما سيتولى خالد جمال حكم فيديو ويعاونه إبراهيم محجوب، بينما يعاونه كل من "محمد عادل كل من احمد حسام طه ورجب محمد".

اقرأ أيضا |

أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق استعدادا لمواجهة سموحة المقرر لها السابعة والنصف مساء اليوم على استاد القاهرة، في إطار منافسات الجولة الـ18 في مسابقة الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي – مصطفى شوبير.

خط الدفاع: رامي ربيعة – محمد هاني – أيمن أشرف – محمود وحيد – أحمد فتحي

خط الوسط: أليو ديانج –وليد سليمان – حسين الشحات – عمرو السولية – محمد مجدي أفشة – أحمد الشيخ – حسام عاشور – عربي بدر.

خط الهجوم: مروان محسن – أليو بادجي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كعادته | كهربا يعترض على قرار حكم لقاء الأهلي ونادي مصر.. فيديو

الخطيب علي نفقته.. بعثة الأهلي تطير إلى السودان لمواجهة الهلال

بعثة الأهلي تصل إلى السودان وسط استقبال جماهيري حافل.. فيديو

تشكيل ناري لـ الأهلي أمام بيراميدز مساء اليوم الخميس

رقم 9 .. مروان محسن يرث وليد ازارو في الأهلي

صالح جمعة فى مدرجات الدفاع الجوي لمؤازرة الأهلي أمام بيراميدز

ترشيحاتنا

الإفتاء: هذا الأمر مكروه أثناء النوم

«الكل هيزعل مني وأولهم أحمد ناجي».. محمد عواد عن استبعاده من المنتخب

الأهلي فاوضني 3 مرات.. نجم الزمالك يكشف سر كلمات جوزيه وتأثير محمد بركات

أنت مثلي الأعلى .. شقيقه الأصغر عبدالرحمن يوجه نصيحة لـ صالح جمعة

اعتذار نيابة عن الشعب.. باقة ورود للشاب الصيني ضحية تنمر الدائري.. فيديو

دولة جديدة تسجل أول وفاة بـ فيروس كورونا

AdvertisementS

أنت مثلي الأعلى .. شقيقه الأصغر عبدالرحمن يوجه نصيحة لـ صالح جمعة

نجم الزمالك يعتذر لـ سيد عبد الحفيظ ويؤكد: كنت مجبرا على مهاجمته

بعد هدف جمال حمزة.. نجم الزمالك يكشف توسل شادي محمد: خفوا علينا

رفضت خيانة منتخب مصر.. طارق السيد يكشف عن طلب «إيتو» له في تصفيات كأس العالم 2006

الأهلي فاوضني 3 مرات.. نجم الزمالك يكشف سر كلمات جوزيه وتأثير محمد بركات

وكيل أحمد فتحي يكشف عن عروض مغرية لرحيله عن الأهلي

«الكل هيزعل مني وأولهم أحمد ناجي».. محمد عواد عن استبعاده من المنتخب

وليد عبداللطيف: رئيس الزمالك لم يطلب مني الاعتذار بسبب واقعة الخطيب

الأهلي يواصل رحلة تأكيد صدارة الدوري أمام سموحة على استاد القاهرة

موعد مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

هيئة الأرصاد الجوية: اتحاد الكرة مطالب بتأجيل لقاء الزمالك والاتحاد فى الدوري.. اعرف السبب

محمد صلاح يبعث برسالة ضاحكة لـ جمهوره قبل مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. سعر ومواصفات هوندا اوديسى 2021.. صور

اخرجي من جو الكآبة.. منى فاروق تشعل السوشيال ميديا بـ جلسة تصوير جديدة

10 سيارات زيرو أقل من 200 ألف جنيه .. تعرف عليها.. صور