محمد عادل حكماً لـ مباراة الأهلي وسموحة.. وخالد جمال للـ VAR

أعلنت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة، عن اسناد مهمة ادارة مباراة فريقي الأهلي وسموحة، مساء اليوم، على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الممتاز لـ الحكم محمد عادل.

كما سيتولى خالد جمال حكم فيديو ويعاونه إبراهيم محجوب، بينما يعاونه كل من "محمد عادل كل من احمد حسام طه ورجب محمد".





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