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درجات الحرارة اليوم الأربعاء 11-3-2020.. فيديو

الأربعاء 11/مارس/2020 - 08:37 ص
درجات الحرارة
درجات الحرارة
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ريهام فيكتور
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم، الأربعاء، بالقاهرة الكبرى، طقسا دافئا نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا وأمطارا خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة.

ويشهد الوجه البحرى أيضا طقسا دافئا نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة الرياح معتدلة إلى نشطة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة إلى متوسطة والرياح نشطة.
 
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى
 
درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 12 والعظمى 25
  
درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 13 والعظمى 24
 
درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 11 والعظمى 21
 
درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 07 والعظمى 23
 
درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 14 والعظمى 22
 
درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 14 والعظمى 21
 
درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 12 والعظمى 25
 
درجات الحرارة فى الإسماعيلية الصغرى 11 والعظمى 24
 
درجات الحرارة فى السويس الصغرى 12 والعظمى 24
 
درجات الحرارة فى العريش الصغرى 10 والعظمى 20   
 
درجات الحرارة فى رفح الصغرى 10 والعظمى 20 
 
درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 18 والعظمى 27     
 
درجات الحرارة فى طابا الصغرى 13 والعظمى 24      
 
درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 11 والعظمى 26
  
درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 17 والعظمى 31
 
درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 16 والعظمى 29
 
درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 15 والعظمى 25
 
درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 14 والعظمى 31
 
درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 14 والعظمى 31
 
درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 14 والعظمى 31
 
درجات الحرارة فى اسيوط الصغرى 12 والعظمى 32
 
درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 14 والعظمى 31
  
درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 16 والعظمى 35   
 
درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 17 والعظمى 34    
  
درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 16 والعظمى 33
 
درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 17 والعظمى 32
  
درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 18 والعظمى 31
  
 

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