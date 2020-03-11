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اقتصاد

%39.9 زيادة في إجمالي الموجود الفعلي من القطن الشعر خلال 2019

الأربعاء 11/مارس/2020 - 10:18 ص
صدى البلد
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أصدر الجهاز المركزى للتـعبئة العـامة والإحصاء اليوم، الأربعاء، النشرة السنوية لحصر الموجود الفعلي من القطن الشعر في 31 أغسطس 2019. 

وبلغ إجمالي الموجود الفعلي من القطن الشعر1.7 مليون قنطار مترى في 31 أغسطس 2019 مقابل 1.2 مليون قنطار مترى في 31 أغسطس 2018 بنسبة زيادة قـــدرها 39.9٪، وذلك بسبب زيادة كمية الأقطان المحلوجة من خلال الموسم المنتهى  فى 31/8/2019.


وبلغت كمية الأقطان من الأصناف طويل وسط التيلة 1.5 مليون قنطـار متـرى بنسبة قدرها 90.6%، ويعتبر صنف جيزة 94 أكثر الأصناف الموجودة، حيث بلغت كميته 1.1 مليون قنطار مترى  بنسـبة قدرها 64.8٪ من إجـمالى  الموجود الفعلى من القطن الشـعر فى 31 أغسطس  2019.  

وسجلت محافظة الغربية أعلى كمية من الموجود الفعلى من القطن الشعر، حيث بلغت كمية الأقطان الموجودة بها 346.2 ألف قنطار مترى بنسبة قدرها 20.9٪، تليها محافظة البحيرة 317.2 ألف قنطار مترى بنسبة قدرها 19.1٪ من إجمالى الموجود الفعلى من القطن الشــعر فى  31 أغسطس 2019.

وسجلت الرتب العالية الجودة (جود/فج) أعلى كمية من الموجود الفعلى من القطن الشعر، حيث بلغت 843.5 ألف قنطار مترى بنسبة قدرها 50.9٪، يليها الرتب العالية الجودة (جود)، حيث بلغت 801.4 ألف قنطار مترى بنسبة قدرها 48.3٪ من إجمالى الموجود الفعلى من القطن الشعر فى 31 أغسطس 2019.

وبلغ إجمالي الموجود الفعلي من القطن الشعر للأقطان المستوردة 33.6 ألـف  قنطار مترى فى 31 أغسطس 2019 مقابل 69.5 ألف قنطار مترى فى 31 أغسطس 2018 بنسبة انخفاض قدرها 51.7٪.
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