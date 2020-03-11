هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي يتحدى كورونا

كشف تقرير صحفي سعودي، اليوم، الأربعاء، أن الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، يتمسك بإقامة معسكر داخلي للأخضر، من 22 إلى 30 مارس الجاري، في فترة التوقف الدولي، على الرغم من المخاوف من انتشار فيروس كورونا.









ووفقًا لصحيفة "الرياضية"، فإن رينارد أصر على تنظيم المعسكر، على الرغم من تأجيل الاتحاد الدولي لكرة القدم التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى مونديال 2022، وكأس آسيا 2023، والمقررة في مارس ويونيو، حتى إشعار آخر، بسبب تفشي فيروس كورونا.









وأشارت الصحيفة في تقريرها، إلى أن الاتحاد السعودي لكرة القدم، يترقَّب تطورات فيروس كورونا، الأسبوع الجاري، قبل اتخاذ قرار حاسم بشأن إقامة المعسكر.





وقال أحمد الراشد، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي، لصحيفة "الرياضية": "لا نية لإجراء مباريات في الدوري خلال فترة معسكر الأخضر".





وأضاف الراشد: "إذا تمَّ تأجيل فترة التوقف الدولي، في جميع قارات العالم، سيتم تقديم جولة من الدوري، لتُلعب من 3 حتى 5 إبريل المقبل، بشرط موافقة إدارة المنتخب".



