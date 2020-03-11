الأكاديمية البحرية: نجاح منظومة الدواء يعتمد على نظم الإدارة.. فيديو









ولفت الدكتور رأفت يوسف ، إلى أن نجاح المنشآت فى كافة بلدان العالم تعتمد بصفة رئيسية على التخطيط المؤسسى والاستراتيجى لهذه المنظومات.





يذكر أن المعهد القومى للأورام أطلق المؤتمر الدولى الرابع للصيادلة العرب بالقاهرة بحضور 500 صيدلى.





برنامج «صباح البلد» يترأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى ويعرض على شاشة «صدى البلد» يوميا، ويقدم العديد من الفقرات المتنوعة وحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، إضافة إلى جولة حول العالم لمتابعة كل ما هو جديد من مواقف وطرائف.





كما يستعرض أهم الأخبار والمقالات والتقارير والحوارات المنشورة فى الصحف المصرية والعربية والعالمية.



