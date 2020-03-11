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الأكاديمية البحرية: نجاح منظومة الدواء يعتمد على نظم الإدارة.. فيديو

الأربعاء 11/مارس/2020 - 10:13 ص
الدكتور رأفت يوسف
الدكتور رأفت يوسف ، استاذ الإدارة فى الأكاديمية البحرية
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شيرين عادل
قال الدكتور رأفت يوسف، أستاذ الإدارة فى الأكاديمية البحرية: إن نجاح  منظومة التأمين الصحى أو  الدواء تعتمد كليا على نظم الإدارة.

وأوضح، أستاذ الإدارة فى الأكاديمية البحرية عبر  تقرير خاص أذاعه برنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد، اليوم الأربعاء، بأن الهيئة العليا للدواء ستكون مسئولة عن التخطيط الاستراتيجي المتعلق لتصنيع، تسعير الدواء والذى سيصب بدوره في مصلحة المريض.

ولفت الدكتور رأفت يوسف ، إلى أن نجاح المنشآت فى كافة بلدان العالم  تعتمد بصفة رئيسية  على التخطيط المؤسسى والاستراتيجى  لهذه المنظومات.

يذكر أن المعهد القومى للأورام أطلق المؤتمر الدولى الرابع للصيادلة العرب بالقاهرة بحضور 500 صيدلى.  

برنامج «صباح البلد» يترأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى ويعرض على شاشة «صدى البلد» يوميا، ويقدم العديد من الفقرات المتنوعة وحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، إضافة إلى جولة حول العالم لمتابعة كل ما هو جديد من مواقف وطرائف.

كما يستعرض أهم الأخبار والمقالات والتقارير والحوارات المنشورة فى الصحف المصرية والعربية والعالمية.

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