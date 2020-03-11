الدوري المصري..التشكيل المتوقع للنادي الأهلي أمام سموحة

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع سموحة في السابعة والنصف من مساء الأربعاء، على استاد القاهرة، في إطار منافسات الجولة الـ18 من بطولة الدوري الممتاز.





ويدخل النادي الأهلي وهو منتشي من انتصاره الأفريقي على حساب صن داونز الجنوب أفريقيا وتأهله إلى دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.





ويسعى المدير الفني رينيه فايلر، مدرب النادي الأهلي، إلى مواصلة الانتصارات المحلية عن طريق سموحة، وتكرار ما حدث في مباراة الدور الأول، وذلك على الرغم من الغيابات داخل صفوف الأهلي سواء كانت للإصابة أو للراحة.





ومن المتوقع ان يدخل النادي الأهلي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - أيمن أشرف - محمود وحيد

خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة" - وليد سليمان - حسين الشحات