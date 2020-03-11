AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الدوري المصري..التشكيل المتوقع للنادي الأهلي أمام سموحة

الأربعاء 11/مارس/2020 - 10:51 ص
صدى البلد
Advertisements
نور عادل
يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع سموحة في السابعة والنصف من مساء الأربعاء، على استاد القاهرة، في إطار منافسات الجولة الـ18 من بطولة الدوري الممتاز.

ويدخل النادي الأهلي وهو منتشي من انتصاره الأفريقي على حساب صن داونز الجنوب أفريقيا وتأهله إلى دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويسعى المدير الفني رينيه فايلر، مدرب النادي الأهلي، إلى مواصلة الانتصارات المحلية عن طريق سموحة، وتكرار ما حدث في مباراة الدور الأول، وذلك على الرغم من الغيابات داخل صفوف الأهلي سواء كانت للإصابة أو للراحة.

ومن المتوقع ان يدخل النادي الأهلي بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: محمد الشناوي
خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - أيمن أشرف - محمود وحيد
خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة" - وليد سليمان - حسين الشحات 
خط الهجوم : أليو بادجي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دوري أبطال أفريقيا.. فايلر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز

مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام صن داونز.. تفاصيل

الأهلي وصن داونز.. لاعبو الفريقين يجريان عمليات الإحماء على أرضية استاد القاهرة

هجمة خطيرة.. صن داونز يهدد مرمى الأهلي في الدقيقة الأولى

توقف مباراة الأهلي وصن داونز بسبب إصابة حارس مرمى فريق جنوب أفريقيا

استعدادا لمواجهة صن داونز.. فايلر يعلن قائمة الأهلي المتجهة إلى جنوب إفريقيا

ترشيحاتنا

دولة جديدة تسجل أول وفاة بـ فيروس كورونا

في أوضة النوم.. وكالة حكومية تنشر صورة لرئيس وزراء إثيوبيا وزوجته

نجم الزمالك السابق: أجبرت على إهانة عبدالحفيظ وأحمد شوبير

أكشنار توبخ أردوغان: عار عليك.. ذهبت تحت أقدام بوتين وشكرته على قتل جنودنا

إيران تعلن عن إنتاج دواء لعلاج فيروس كورونا.. تفاصيل

تعرف على السعر المتوقع للسيارة كاديلاك سوليستيك فور نزولها دول الخليج.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حادث مؤلم.. أم تلقي بطفلها من شرفة في الطابق الرابع لسبب غامض

لينا الفيشاوي تثير الجدل من جديد بصورة شبه عارية

أسعار هيونداي hyundai اليوم في مصر.. صور