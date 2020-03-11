تعرف على تفاصيل دور بيومي فؤاد في مسلسل نساء من ذهب

كشفت الفنانة هالة فاخر تفاصيل دور الفنان بيومي فؤاد في مسلسل نساء من ذهب، وذلك من خلال لقائها في برنامج “the insider”





وقالت هالة فاخر من خلال اللقاء: "بيومي فؤاد كان متزوج من نادية الجندي وخلف بنت اللي هي هنادي مهني،وبعد كدا حصل انفصال فهو هيحضر خطوبة ابنته".





ومن ناحية أخرى مسلسل "نساء من ذهب"، بطولة نبيلة عبيد، ونادية الجندي، سميحة أيوب، وهالة فاخر، وسهر الصايغ، وغيرهم، ومن إخراج وائل إحسان، وإنتاج صادق الصباح، ومن المقرر عرضه في موسم رمضان 2020.







